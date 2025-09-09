Dal 15 settembre nuove regole per la Ztl di Valverde: «Più sicurezza e meno traffico»

Il nuovo orario di attivazione della Ztl di via Maironi da Ponte a Bergamo prevede il divieto di transito da lunedì a domenica dalle 00.00 alle 24.00 , con eccezioni nelle fasce orarie di punta: da lunedì a venerdì: dalle 7 alle 9:30 e dalle 16 alle 19:30 . Durante queste fasce orarie, il traffico sarà consentito per evitare il congestionamento in altre aree della città.

Obiettivi: meno traffico e maggiore sicurezza

Questa misura è parte del Piano di Mobilità Sostenibile (Pums) del Comune e risponde agli impegni assunti con Unesco per la protezione delle Mura veneziane. Inoltre, la regolamentazione aiuterà a ridurre il traffico di attraversamento, migliorando la sicurezza pedonale su via Maironi da Ponte , che attualmente è priva di marciapiedi in molte zone.

Come cambiano gli accessi

La Ztl rimarrà accessibile alle categorie autorizzate, tra cui: Forze dell’ordine e mezzi di emergenza, servizi pubblici e di pubblica utilità, veicoli elettrici e di car sharing, mezzi per disabili, cicli, motocicli, monopattini e velocipedi e mezzi funebri.