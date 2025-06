Dal 27 al 29 giugno tornano i Bergamo Animation Days

Mostrare dal vivo come si anima una storia e un sogno. È questo l’obiettivo della quarta edizione di Bad - Bergamo Animation Days, il festival internazionale dedicato all’animazione, in programma dal 27 al 29 giugno.

«Questa edizione seguirà un’impostazione più “live”, con l’obiettivo di mostrare concretamente come si fa ad animare, disegnare e dare vita ad un personaggio», ha spiegato Andrea Bozzetto, al suo primo anno da direttore artistico di Bad, durante la presentazione di mercoledì 11 giugno. «Faremo anche provare dei visori - prosegue - per disegnare in una realtà virtuale. Perché l’animazione non è solo uno spettacolo da guardare, ma una forma d’arte da toccare, capire ed esplorare, così da mettere al centro i processi che la rendono possibile».

Gli ospiti internazionali

Con questa prospettiva sono stati invitati professionisti del mondo dell’animazione di fama internazionale, alcuni addirittura provenienti dalle Hawaii (Denise Shimabukuro, famosa per i disegni del cartone Disney Lilo&Stitch) e con esperienze nel mondo dell’animazione giapponese (con l’animatore Lorenzo Fresta), con competenze diverse, capaci non solo di ispirare, ma anche di mostrare in modo diretto come si costruisce un’opera animata: dalle idee iniziali al disegno, dalla tecnica alla narrazione. Artisti che porteranno il pubblico a scoprire il dietro le quinte del processo creativo. Grandi ospiti dell’edizione 2025 di Bad sono JP Vine, regista britannico noto per aver lavorato nella produzione del premio Oscar «Inside Out» della Pixar, e Sandro Cleuzo, animatore con oltre trent’anni di carriera nella Disney e Dream Works che ha dato vita al sequel della tata più amata, Mary Poppins.