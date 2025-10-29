Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 29 Ottobre 2025
Dal 30 ottobre le candidature per viaggiare gratis in Europa con Interrail
LA POSSIBILITÀ. Possono candidarsi i giovani del 2007, cittadini o residenti nell’Ue. Potranno fare un viaggio fino a 30 giorni da questa primavera, da soli o in gruppo.
Nel 2025 l’Unione Europea celebra i 40 anni dell’accordo di Schengen , che ha gettato le basi dell’attuale spazio di libera circolazione. Per i giovani arriva un’occasione unica: il programma DiscoverEU, che permette di esplorare l’Europa con un pass speciale gratuito (Interrail) per i spostarsi in treno e valido anche per avere sconti su alloggi, cultura e sport.
Destinato a chi ha compiuto 18 anni e risiede in uno Stato membro dell’UE o in uno dei Paesi terzi associati a Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia), il programma offre la possibilità di viaggiare da solo o in gruppo fino a quattro amici.
Come partecipare a DiscoverEU
La prossima finestra per iscriversi sarà aperta dal 30 ottobre al 13 novembre 2025, con chiusura alle ore 12. Per partecipare basta inserire correttamente i dati di carta d’identità, passaporto o carta di soggiorno nel modulo online. Con il biglietto si riceve anche una carta di sconto DiscoverEU che ti darà diritto a numerose riduzioni su alloggio, cultura, sport, trasporti locali o altri servizi.
I candidati dovranno rispondere a un quiz, a meno che non viaggino in gruppo. I partecipanti selezionati potranno viaggiare gratis da 1 a 30 giorni a partire dal 1° marzo 2026. Chi ha disabilità o problemi di salute riceverà assistenza e sostegno specifici. Per saperne di più clicca qui.
Scopri l’Europa in modo sostenibile
DiscoverEU promuove viaggi ecologici, privilegiando i treni e altri mezzi rispettosi dell’ambiente. I giovani diventano inoltre ambasciatori DiscoverEU, condividendo esperienze sui social con l’hashtag #DiscoverEU o in presentazioni nelle scuole e comunità locali.
Viaggia, conosci e condividi
Il programma permette di incontrare altri giovani provenienti da tutta Europa, conoscere culture diverse e scoprire il patrimonio culturale del continente. Chi desidera prepararsi in anticipo può unirsi al gruppo Facebook ufficiale DiscoverEU, ideale per pianificare viaggi in compagnia e confrontarsi con altri partecipanti.
