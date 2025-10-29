Dal 30 ottobre le candidature per viaggiare gratis in Europa con Interrail

Nel 2025 l’Unione Europea celebra i 40 anni dell’accordo di Schengen , che ha gettato le basi dell’attuale spazio di libera circolazione. Per i giovani arriva un’occasione unica: il programma DiscoverEU, che permette di esplorare l’Europa con un pass speciale gratuito (Interrail) per i spostarsi in treno e valido anche per avere sconti su alloggi, cultura e sport.