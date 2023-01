Dal 5 gennaio saldi al via anche a Bergamo: previste spese per 139 euro a persona

Saldi al via anche a Bergamo da giovedì 5 gennaio. Secondo Ascom le previsioni fanno ben sperare, con 139 euro a persona che in media verranno spesi sul nostro territorio . Una cifra in rialzo del 3,7% rispetto ai 134 euro di media spesi, sempre nella Bergamasca, nel 2022 e dei 124 euro del 2021. Un aumento inferiore rispetto alla crescita attesa a livello nazionale: in Italia, infatti, nel 2021 si sono spesi 111 euro a persona, 119 nel 2022 e nel 2023 si prevede saranno 133.