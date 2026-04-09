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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 09 Aprile 2026

Dalla Trucca al Goisis, fino al Baluardo: ecco gli spazi per l’estate 2026

SPAZI ESTIVI. Definite regole e orari per le concessioni: online dal 16 aprile il bando per gli operatori.

Dalla Trucca al Goisis, fino al Baluardo: ecco gli spazi per l’estate 2026
Porta San Giacomo: il Baluardo tra gli spazi estivi individuati dal Comune di Bergamo

La Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per la concessione di spazi pubblici destinati ad attività socio-animative con somministrazione per l’estate 2026. L’avviso pubblico sarà disponibile dal 16 aprile sul sito del Comune. Le aree interessate sono il Baluardo di San Giacomo, l’area verde esterna al Parco Goisis e il Parco Martin Lutero alla Trucca. Le attività potranno svolgersi dal 30 maggio al 13 settembre, con orari differenziati: fino all’1 nei giorni feriali per Baluardo e Goisis (mezzanotte alla Trucca) e prolungamenti nei weekend, fino alle 2 al Goisis.

Tra le prescrizioni: accoglienza all’ingresso, servizio ai tavoli privilegiato, divieto di asporto, prezzi esposti e pagamenti elettronici obbligatori. Le attività dovranno rispettare i limiti acustici e gli orari per la musica, con deroghe fino alle 24 nei prefestivi e 23.30 negli altri giorni. Il calendario eventi sarà concordato con l’Amministrazione.

Per la Trucca, spazio esclusivamente ad attività sportive e per famiglie nelle ore diurne. «Abbiamo ridotto ulteriormente la tariffa per favorire la partecipazione», spiega l’assessore al commercio Sergio Gandi. Previsti criteri premiali: per il Baluardo saranno favorite reti di almeno tre operatori, preferibilmente di Città Alta; per il Goisis, gruppi attivi nei quartieri limitrofi. Le proposte dovranno integrare animazione culturale, enogastronomia locale, iniziative sociali e campagne sul consumo responsabile di alcol. Tutti i dettagli saranno pubblicati nell’avviso online.

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