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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 05 Giugno 2026

Dall’assessore a parlare di sicurezza, le rubano la bici da ottomila euro

L’EPISODIO. È accaduto a una commerciante del centro di Bergamo, era a colloquio a PalaFrizzoni.

Lettura meno di un minuto.
Fabio Conti
Fabio Conti Redattore
Dall’assessore a parlare di sicurezza, le rubano la bici da ottomila euro
La bici elettrica rubata

«È il colmo, una barzelletta. Non avevo neppure staccato il computerino di bordo dal manubrio perché mi sono detta: la lego qui con la catena davanti al Comune, sotto le telecamere, entro a parlare di sicurezza con l’assessore, chi vuoi che me la rubi? E invece...».

E invece mercoledì pomeriggio, fuori da Palazzo Frizzoni, è accaduto l’incredibile: qualcuno ha portato via una bicicletta «Riese & Muller Nevo3 GT», comprata due anni fa per ottomila euro, alla commerciante Monica Longhi, titolare di «Lemon concept store» sul Sentierone.

Che in quel momento – tra le 17 e le 18 – era a colloquio in Comune proprio a parlare di sicurezza con altri negozianti, dopo le numerose spaccate in centro, con l’assessore Giacomo Angeloni. «Uscita, la bici non c’era più – dice tra l’amareggiato e l’incredulo la commerciante –: su consiglio dello stesso assessore, che ringrazio, ho sporto denuncia alla polizia locale, che ora visionerà le telecamere. Comunque è incredibile: a mio figlio ne avevano appena rubata un’altra ai Propilei, mentre mia madre nella sua vita ha collezionato trenta furti di bici. Mi chiedo dove stiamo andando in questa città».

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