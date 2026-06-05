Dall’assessore a parlare di sicurezza, le rubano la bici da ottomila euro

«È il colmo, una barzelletta. Non avevo neppure staccato il computerino di bordo dal manubrio perché mi sono detta: la lego qui con la catena davanti al Comune , sotto le telecamere, entro a parlare di sicurezza con l’assessore, chi vuoi che me la rubi? E invece...».

E invece mercoledì pomeriggio, fuori da Palazzo Frizzoni , è accaduto l’incredibile: qualcuno ha portato via una bicicletta « Riese & Muller Nevo3 GT », comprata due anni fa per ottomila euro , alla commerciante Monica Longhi , titolare di « Lemon concept store » sul Sentierone .

Che in quel momento – tra le 17 e le 18 – era a colloquio in Comune proprio a parlare di sicurezza con altri negozianti, dopo le numerose spaccate in centro, con l’assessore Giacomo Angeloni. «Uscita, la bici non c’era più – dice tra l’amareggiato e l’incredulo la commerciante –: su consiglio dello stesso assessore, che ringrazio, ho sporto denuncia alla polizia locale, che ora visionerà le telecamere. Comunque è incredibile: a mio figlio ne avevano appena rubata un’altra ai Propilei, mentre mia madre nella sua vita ha collezionato trenta furti di bici. Mi chiedo dove stiamo andando in questa città».