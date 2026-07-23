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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 23 Luglio 2026

Dalle 21 sciopero dei treni, attive le fasce di garanzia

LA MOBILITAZIONE. Durerà 24 ore, fino alle 21 di venerdì 24 luglio. Fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Lettura meno di un minuto.
Luca Bonzanni
Luca Bonzanni Collaboratore
Dalle 21 sciopero dei treni, attive le fasce di garanzia

Bergamo

Altri disagi in vista per chi si muove in treno. Dalle ore 21 di oggi (giovedì 23 luglio) alle 20,59 di domani (venerdì 24 luglio), i sindacati Cub Trasporti e Sgb hanno indetto uno sciopero nazionale con ripercussioni anche su scala regionale.

Le fasce di garanzia

Come specifica Trenord, quest’oggi (giovedì 23) viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 21 e con arrivo alla destinazione finale entro le 22, mentre domani (venerdì 24) ci saranno delle fasce di garanzia negli orari 6-9 e 18-21 (la lista dei treni garantiti è sul sito www.trenord.it). «Invitiamo infine a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor», ricorda Trenord.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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