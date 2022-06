«Difficoltà nel trovare le ditte ma lo stadio verrà terminato»

«La verità è molto semplice, non riusciamo a trovare le ditta che ci possano garantire il via ai lavori e prezzi certi già quest’autunno. Non ci sono altri motivi». Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, conferma che «il termine dei lavori di costruzione della nuova curva Sud del Gewiss Stadium sono stati spostati ad agosto 2024». Ma soprattutto assicura «che lo stadio verrà terminato nella sua interezza, ci mancherebbe. Su questo non si discute».