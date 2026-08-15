Disperso dopo il tuffo nel lago di Como: proseguono le ricerche del 21enne di Bergamo

Proseguono senza sosta anche nella giornata di sabato 15 agosto le ricerche del 21enne residente a Bergamo visto inabissarsi venerdì 14 agosto nelle acque antistanti Tremezzina, sul lago di Como, dove il fondale arriva a 300 metri. Al lavoro i sub della Guardia costiera di Genova, arrivati con Rov e sonar, mentre la cornice di sicurezza è garantita dai mezzi navali della Polizia di Stato e del Reparto operativo aeronavale (Roan) della Guardia di finanza.

Con sonar e Rov si cerca sul fondale

Dopo che le speranze di ritrovarlo ancora in vita, pian piano, si affievoliscono, le ricerche proseguono senza sosta anche sabato 15 agosto. Secondo le ricostruzioni, il 21enne nato a Biella e residente a Bergamo aveva noleggiato un’imbarcazione e si trovava sul lago di Como insieme alla fidanzata. A un certo punto si sarebbe tuffato in acqua, in una zona al centro delle due sponde, senza riuscire a tornare in superficie.

Si opera su due fronti: da un lato i sub del Quinto Nucleo della Guardia costiera di Genova, arrivato sul lago di Como nella tarda serata di ieri e al lavoro con il sonar e il Rov, il Robot subacqueo teleguidato dotato di telecamere per scandagliare i fondali. Dall’altro proseguono le attività di ricerca in superficie, sempre sotto il coordinamento della Guardia costiera. Tre unità navali del Terzo Nucleo Lago di Como della Guardia costiera sono all’opera insieme a due unità navali della Squadra Acque interne della Polizia di Stato di Como, a due della Guardia di Finanza del Roan di Como e a una unità navale dei Vigili del fuoco.

Operativi fino a tarda sera e poi dall’alba