Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Sabato 15 Agosto 2026

Disperso dopo il tuffo nel lago di Como: proseguono le ricerche del 21enne di Bergamo

SENZA SOSTA. Anche nella giornata di Ferragosto gli uomini della Guardia costiera sono al lavoro sullo specchio d’acqua del lago di Como. Le ricerche sono in corso da venerdì 14 agosto, quando il giovane è stato visto tuffarsi da una imbarcazione a Lenno e non è più riemerso.

Lettura 1 min.
Chiara Balducchi
Chiara Balducchi Redattore
Disperso dopo il tuffo nel lago di Como: proseguono le ricerche del 21enne di Bergamo
Proseguono le ricerche sul lago di Como da parte della Guardia costiera, operativa sia in superficie che con il Rov

Lenno

Proseguono senza sosta anche nella giornata di sabato 15 agosto le ricerche del 21enne residente a Bergamo visto inabissarsi venerdì 14 agosto nelle acque antistanti Tremezzina, sul lago di Como, dove il fondale arriva a 300 metri. Al lavoro i sub della Guardia costiera di Genova, arrivati con Rov e sonar, mentre la cornice di sicurezza è garantita dai mezzi navali della Polizia di Stato e del Reparto operativo aeronavale (Roan) della Guardia di finanza.

Con sonar e Rov si cerca sul fondale

Dopo che le speranze di ritrovarlo ancora in vita, pian piano, si affievoliscono, le ricerche proseguono senza sosta anche sabato 15 agosto. Secondo le ricostruzioni, il 21enne nato a Biella e residente a Bergamo aveva noleggiato un’imbarcazione e si trovava sul lago di Como insieme alla fidanzata. A un certo punto si sarebbe tuffato in acqua, in una zona al centro delle due sponde, senza riuscire a tornare in superficie.

Leggi anche

Si opera su due fronti: da un lato i sub del Quinto Nucleo della Guardia costiera di Genova, arrivato sul lago di Como nella tarda serata di ieri e al lavoro con il sonar e il Rov, il Robot subacqueo teleguidato dotato di telecamere per scandagliare i fondali. Dall’altro proseguono le attività di ricerca in superficie, sempre sotto il coordinamento della Guardia costiera. Tre unità navali del Terzo Nucleo Lago di Como della Guardia costiera sono all’opera insieme a due unità navali della Squadra Acque interne della Polizia di Stato di Como, a due della Guardia di Finanza del Roan di Como e a una unità navale dei Vigili del fuoco.

Operativi fino a tarda sera e poi dall’alba

Le ricerche, scattate all’ora di pranzo di venerdì 14 agosto, si erano interrotte nella notte per mancanza di visibilità e dopo che l’area, assegnata dalla Sala Operativa dell’L.R.S.C. (Lake rescue sub center) del Reparto Operativo della Guardia Costiera di Milano, era stata coperta più volte grazie all’impiego di due unità della Guardia costiera del Terzo Nucleo del Lago di Como, da due unità dei Vigili del Fuoco e da due elicotteri uno del Roan della Guardia di Finanza e uno dei Vigili del Fuoco proveniente da Torino. Alle prime luci dell’alba di Ferragosto sono riprese e proseguiranno non-stop.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Biella
Genova
Tremezzina
Emergenza
Disastri, Incidenti
Tuffi
Sport
Guardia di Finanza
Lenno
Roan