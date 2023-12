Domenica «open day» della sede dei vigili del fuoco di Bergamo

In occasione della Festa di S. Barbara Patrona dei vigili del fuoco che si è celebrata il 4 dicembre, apertura straordinaria della sede di Bergamo di via Codussi.

Per l’occasione verrà allestita, dall’Associazione Nazionale VV.F. di Bergamo, una «Pompieropoli» per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della sicurezza e della Protezione Civile. I partecipanti verranno coinvolti in un percorso con varie attività finalizzate, per i più piccoli, alla conoscenza del mestiere e, per i più grandi, alla diffusione della cultura della sicurezza antincendio negli ambienti di vita.