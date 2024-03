Domenica sprazzi di sole, Pasquetta a rischio ombrello

Niente pic-nic o gite all’aperto a Pasquetta. Le previsioni meteo, almeno per ora, non sono delle migliori. E se la domenica di Pasqua potrebbe in parte regalare anche qualche sprazzo di sole, lunedì dovrebbe essere una giornata all’insegna del maltempo: «Non possiamo ancora parlare di previsioni, ma solo di tendenza perché i dettagli per il fine settimana non sono ancora ben certi – spiega il meteorologo di 3BMeteo, Daniele Berlusconi –. Ma si tratta comunque di una tendenza già abbastanza ben delineata».

La pioggia è tornata

Dopo due settimane di giornate primaverili, con temperature fino a 20 gradi nelle zone di pianura, martedì 26 marzo è tornata la pioggia sulla nostra provincia. Una prima perturbazione era prevista tra la giornata di martedì e quella di mercoledì 27, ma se martedì si è trattato di precipitazioni a bassa intensità, soprattutto nel pomeriggio e in serata, con la neve che ha imbiancato le Orobie al di sopra dei 1200/1300 metri, mercoledì ci si aspetta la fase più intensa, con piogge e rovesci diffusi su tutta la Bergamasca, in attenuazione dal tardo pomeriggio. Mediamente dovrebbero cadere tra i 30 e i 60 millimetri di acqua un po’ ovunque, mentre nevicherà a quote un po’ superiori rispetto a martedì a causa di un richiamo più mite di scirocco che porterà i fiocchi solo sopra i 1500/1600 metri di altezza. E le temperature massime non supereranno i 12 gradi. Un paio in più tra giovedì e venerdì, in linea con le temperature medie di marzo che sono 4 gradi di minima e 14 di massima. «Giovedì Santo e Venerdì Santo – continua il meteorologo – saranno altre due giornate abbastanza instabili. Quindi molte nubi, poco sole e ancora delle piogge, sia giovedì, in transito soprattutto nella seconda parte della giornata, sia venerdì, dove l’arrivo di altre correnti atlantiche porterà dei rapidi passaggi piovosi». Difficile fare previsioni dettagliate, ma saranno due giorni instabili, a rischio di piovaschi.