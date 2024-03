«Donacibo» al via lunedì in un centinaio di scuole

Oltre 100 scuole tra Bergamo e provincia per un totale di 36mila studenti coinvolti. Parte domani la 19ª edizione di «Donacibo», l’iniziativa nazionale sostenuta dal Banco di solidarietà per sensibilizzare i giovani all’importanza dell’aiuto gratuito e della disponibilità verso il prossimo più bisognoso. «Per tutta la prossima settimana – spiega la referente del progetto per il Banco di Bergamo, Sara Spinelli – le scuole coinvolte raccoglieranno alimenti non deperibili, che verranno successivamente ritirati dai nostri volontari per essere portati in magazzino e quindi, utilizzati per preparare i pacchi alimentari che ogni due settimane portiamo alle famiglie bisognose di Bergamo e provincia».

«Donacibo» è un’iniziativa ormai consolidata nelle nostre scuole: «Questa attività – prosegue la referente – non è solo un semplice gesto di donazione, ma è anche un momento altamente educativo e di sensibilizzazione degli studenti di ogni età, in merito a diversi aspetti. Dall’educazione alla solidarietà al consumo consapevole e al valore del dono. Sono tutte tematiche che poi gli insegnanti possono riprendere nella loro attività scolastica proponendo dibattiti e dando vita ad altri momenti di progettualità». Gli studenti saranno dunque impegnati a raccogliere gli alimenti non deperibili, ma anche a suddividerli per generi prima di preparare le scatole che, una volta pesate ed etichettate, verranno consegnate ai Banchi di solidarietà di Bergamo e Treviglio.