Donazione per restaurare la sagrestia di Sant’Agostino

«Rivolgo un sentito ringraziamento, a nome di tutta la comunità accademica - commenta il rettore dell’Università degli Studi di Bergamo Sergio Cavalieri -, alla Fondazione Maria Zanetti per questo gesto di grande generosità, che non solo contribuirà al restauro fisico della sagrestia del “gioiello” rappresentato dal complesso di Sant’Agostino, ma che rappresenta anche un esempio emblematico di rapporto virtuoso tra il mondo imprenditoriale e l’Università, dimostrando come la collaborazione sinergica e il legame con l’Ateneo possa portare a risultati tangibili e duraturi per il bene del territorio».