Dopo il match a Bergamo, incidente stradale per Daniel Maldini a Milano

L’incidente è avvenuto attorno alle 5.15 di domenica 13 settembre in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte sei persone, tutte ferite in modo non grave: due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20, 21 anni, oltre a Daniel Maldini che compirà 25 anni fra un mese.