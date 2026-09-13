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Cronaca / Bergamo Città Domenica 13 Settembre 2026

Dopo il match a Bergamo, incidente stradale per Daniel Maldini a Milano

LO SCONTRO. Dopo la partita a Bergamo, incidente stradale per Daniel Maldini a Milano, in ospedale per accertamenti. Il calciatore è rimasto ferito in modo non grave dopo scontro tra due auto, sei le persone coinvolte.

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Redazione Web
Redazione Web
Dopo il match a Bergamo, incidente stradale per Daniel Maldini a Milano
Daniel Maldini durante il match a Bergamo

Milano

E’ rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato sabato sera 12 settembre a Bergamo segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l’Atalanta.

L’incidente è avvenuto attorno alle 5.15 di domenica 13 settembre in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte sei persone, tutte ferite in modo non grave: due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20, 21 anni, oltre a Daniel Maldini che compirà 25 anni fra un mese.

Sono intervenute tre ambulanze e un’automedica, uno dei feriti è stato medicato sul posto, mentre gli altri cinque sono stati portati in ospedale, con il calciatore del Cagliari trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli per accertamenti. Sul posto i rilievi della polizia locale per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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