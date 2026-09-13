Dopo il match a Bergamo, incidente stradale per Daniel Maldini a Milano
LO SCONTRO. Dopo la partita a Bergamo, incidente stradale per Daniel Maldini a Milano, in ospedale per accertamenti. Il calciatore è rimasto ferito in modo non grave dopo scontro tra due auto, sei le persone coinvolte.Lettura meno di un minuto.
Milano
E’ rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato sabato sera 12 settembre a Bergamo segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l’Atalanta.
L’incidente è avvenuto attorno alle 5.15 di domenica 13 settembre in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte sei persone, tutte ferite in modo non grave: due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20, 21 anni, oltre a Daniel Maldini che compirà 25 anni fra un mese.
Sono intervenute tre ambulanze e un’automedica, uno dei feriti è stato medicato sul posto, mentre gli altri cinque sono stati portati in ospedale, con il calciatore del Cagliari trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli per accertamenti. Sul posto i rilievi della polizia locale per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.
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