Dopo la riqualificazione, riaprono i parchi Locatelli e Leidi - Le foto

È stato riaperto il Parco Locatelli, un’area verde nel cuore della città, tra via Broseta, via Nullo e via Diaz, molto frequentata dai cittadini, in particolare dai più piccoli grazie alla presenza nel parco della ludoteca. I lavori hanno riguardato una complessiva riqualificazione dell’area con interventi specifici legati sia all’usura degli spazi e delle strutture esistenti, sia alle caratteristiche del verde lì presente che, creando ampie zone d’ombra, impedisce la crescita dell’erba e favorisce, invece, la presenza di terra e, con le piogge, di fango con disagio per l’utenza.

In particolare, tutte le pavimentazioni realizzate all’interno del parco sono state scelte nel rispetto e in conformità con specifici requisiti: in considerazione dei problemi di rilevati in passato, i materiali adottati permetteranno di garantire il drenaggio e il corretto trasferimento agli stati inferiori del massimo apporto meteorico prevedibile.

Parco Locatelli Parco Leidi Parco Locatelli

Giochi e arredo al parco Locatelli

La posa di nuove altalene doppie con due seggiolini va ad integrare l’area giochi posta ora su una pavimentazione elastica anticaduta, realizzata in granulati di gomma riciclata, oppure su finto prato drenante. L’arredo già esistente, è stato implementato con nuove panchine in plastica riciclata al 100%. Un materiale sicuro, resistente all’acqua, atossico, e rispettoso dell’ambiente in modo da arredare uno spazio esterno in armonia con l’ambiente circostante e per far sì che la plastica non diventasse un rifiuto.

Parco Locatelli Parco Leidi Parco Leidi

Sono stati risanati i 2 tavoli da ping-pong esistenti, mediante sostituzione della rete metallica fissa in alluminio e riparazione delle parti cementizie ammalorate, come anche la sabbiera oggi in plastica riciclata.È stato riqualificato anche lo spazio in prossimità della ludoteca, con la trasformazione in panchine delle fioriere oramai in disuso e ricettacolo di rifiuti, la copertura dei pilastri del porticato con materiale antiurto per proteggere al meglio i bambini durante l’attività di gioco, la collocazione di piccoli cassoni per orti, due dei quali rialzati per persone con disabilità.

Il progetto ha previsto anche la manutenzione complessiva del verde del parco con potature degli alberi, sradicamento di rovi, piantumazione di prato, oltre che un intervento specifico sul laghetto completamente ripulito e dotato di un nuovo impianto di riciclo dell’acqua. Proprio davanti al laghetto è stata creata una sorta di piazzetta dove i cittadini potranno sostare, godere del verde e osservare la fauna presente, e, di lì a pochi passi, sono stati posizionati alcuni tavoli dedicati al gioco degli scacchi.

A Longuelo

Per quanto riguarda il Parco Leidi a Longuelo, gli interventi hanno riguardato: il rifacimento completo dei vialetti con masselli autobloccanti drenanti al 100% con le stesse caratteristiche del Parco Locatelli; la fornitura di nuove panchine e chaise longue in plastica riciclata; la posa di un nuovo cancello di ingresso e la sostituzione di tratti di staccionata; la pulizia e il ripristino di raccolta e collettamento delle acque lungo i vialetti; la stesa e modellazione di terra di coltivo e la formazione di tappeto erboso e prato fiorito; la realizzazione in un percorso vita con 16 stazioni con attrezzi posti superfici speciali antitrauma e indicazioni delle attività fisiche da svolgere.