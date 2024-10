Dopo il tarlo asiatico piantati nuovi alberi al Villaggio degli Sposi e Grumello del Piano

Nel quartiere Villaggio degli Sposi, venerdì 18 ottobre, è iniziata la messa a dimora, in collaborazione con Ersaf, di nuovi alberi e arbusti nelle aree verdi colpite dall’Anoplophora glabripennis, insetto noto come tarlo asiatico. Dopo i 204 abbattimenti effettuati a febbraio in conformità con la direttiva regionale, è stato avviato un progetto di compensazione che prevede la messa a dimora di circa 500 esemplari tra alberi e arbusti . Le specie selezionate sono diverse e sono state scelte per promuovere la biodiversità, evitando quelle più vulnerabili all’attacco del tarlo. Tra le piante piantumate troviamo Celtis Australis, Cercis Siliquastrus, Gingko Biloba, Sophora japonica, Liriodendron tulipifera e Prunus avium.

«Lavoriamo per ripristinare il patrimonio verde di quartieri duramente colpiti dal tarlo asiatico. Con l’aiuto di Ersaf, che ringrazio, abbiamo iniziato a piantare alberi già ben sviluppati. Per le altre piante in zolla, dovremo attendere che perdano le foglie e entrino in fase di quiescenza», afferma l’assessora al Verde pubblico Oriana Ruzzini. «La presenza del tarlo asiatico rilevata sul nostro territorio ci impone di evitare specie particolarmente vulnerabili e a cambiare il nostro approccio alla progettazione del verde: non più viali alberati ordinati e monotipo, ma una varietà di specie per promuovere la biodiversità, che offre nuovi criteri estetici e rende i territori più resilienti. A partire dal 21 novembre, Giornata Nazionale degli Alberi, pianteremo alberi e arbusti anche in altre aree della città, seguendo le indicazioni dei cittadini e collaborando con scuole e associazioni».