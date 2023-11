Dopo tre anni di restauri, Palazzo Moroni apre le porte al pubblico nell’anno della Cultura - Video

Il Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano e la Fondazione Museo di Palazzo Moroni – in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 – inaugurano, dopo tre anni di lavori di restauro, Palazzo Moroni. Dopo l’apertura dei giardini e dell’ortaglia nel giugno 2020, e quella di quattro sale con splendidi affreschi barocchi nel settembre 2021, il palazzo seicentesco nel cuore di Città Alta apre integralmente da mercoledì 22 novembre 2023. In questa occasione completano il percorso di visita cinque ulteriori sale al piano nobile, caratterizzate da un allestimento ottocentesco – Sala Gialla, Sala Rosa, Sala Azzurra, Salottino Cinese e Sala Turca – e il mezzanino, con il cucinone e l’appartamento utilizzato fino al 2009 dal conte Antonio Moroni. Si inaugurano, inoltre, gli spazi di accoglienza rinnovati, come la biglietteria con negozio, e nuovi servizi e strumenti di accompagnamento alla visita, a cominciare da un video-racconto con proiezioni immersive che narra la storia della famiglia e del palazzo.