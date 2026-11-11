Dote Scuola Lombardia, fino a 2mila euro per le rette: come fare domanda

I beneficiari

I requisiti

Per accedere al contributo, i soggetti interessati devono dimostrare di frequentare corsi a gestione ordinaria presso Scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, paritarie o statali, che prevedano un piano di rette di frequenza, aventi sede in Lombardia (o in Regioni confinanti, purché lo studente, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza). È inoltre necessaria una certificazione Isee in corso di validità per l’anno 2026 inferiore o uguale ad euro 40.000 (sono valide solo le attestazioni Isee richieste a partire dal 1° gennaio 2026 rilasciate da Inps).

Il valore

Il valore del Buono Scuola è determinato tra i 300 ed i 2.000 euro, in relazione alla fascia Isee e all’ordine e grado di Scuola frequentata e non può, in ogni caso, superare l’entità della spesa effettivamente sostenuta. Sono ammesse al contributo le spese relative alle attività curricolari riconducibili a Percorsi ordinamentali di Istruzione. Non sono invece ammissibili, a titolo esemplificativo, spese per vitto e alloggio, spese straordinarie, spese per attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa.