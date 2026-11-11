Dote Scuola Lombardia, fino a 2mila euro per le rette: come fare domanda
IL CONTRIBUTO. Regione Lombardia stanzia 28 milioni di euro per il Buono Scuola 2026/2027. Contributi da 300 a 2mila euro per le famiglie con Isee fino a 40mila euro. Domande entro il 10 dicembre.Lettura 1 min.
Anche quest’anno, con la Dote Scuola – componente Buono Scuola, la Regione assegna un contributo a fondo perduto a studenti residenti in Lombardia, a parziale rimborso del pagamento delle rette di frequenza presso Istituti scolastici (paritari e statali) con sede in Lombardia. La dotazione finanziaria è di 28 milioni di euro.
I beneficiari
Possono presentare la domanda: uno dei genitori dello studente; altri soggetti che rappresentano legalmente lo studente; lo studente maggiorenne.
I requisiti
Per accedere al contributo, i soggetti interessati devono dimostrare di frequentare corsi a gestione ordinaria presso Scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, paritarie o statali, che prevedano un piano di rette di frequenza, aventi sede in Lombardia (o in Regioni confinanti, purché lo studente, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza). È inoltre necessaria una certificazione Isee in corso di validità per l’anno 2026 inferiore o uguale ad euro 40.000 (sono valide solo le attestazioni Isee richieste a partire dal 1° gennaio 2026 rilasciate da Inps).
«Sosteniamo il diritto delle famiglie lombarde a scegliere liberamente il percorso educativo dei propri figli – commenta l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – senza che le condizioni economiche rappresentino un ostacolo. Con 28 milioni di euro di risorse regionali, il Buono Scuola offre un aiuto concreto per il pagamento delle rette e conferma il nostro impegno a favore della libertà di scelta educativa».
Il valore
Il valore del Buono Scuola è determinato tra i 300 ed i 2.000 euro, in relazione alla fascia Isee e all’ordine e grado di Scuola frequentata e non può, in ogni caso, superare l’entità della spesa effettivamente sostenuta. Sono ammesse al contributo le spese relative alle attività curricolari riconducibili a Percorsi ordinamentali di Istruzione. Non sono invece ammissibili, a titolo esemplificativo, spese per vitto e alloggio, spese straordinarie, spese per attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa.
Il buono scuola è digitale
Il contributo è erogato sotto forma di buono digitale, utilizzabile entro il 30 giugno 2027 a favore della Scuola dove lo studente terminerà l’anno scolastico 2026/2027. Sulla base dei dati riferiti alla scorsa edizione dell’Avviso pubblico, i potenziali beneficiari potrebbero essere circa 28.000 studenti. La presentazione delle domande è consentita fino alle 12 del 10 dicembre .
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