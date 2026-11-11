Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 11 Novembre 2026

Dote Scuola Lombardia, fino a 2mila euro per le rette: come fare domanda

IL CONTRIBUTO. Regione Lombardia stanzia 28 milioni di euro per il Buono Scuola 2026/2027. Contributi da 300 a 2mila euro per le famiglie con Isee fino a 40mila euro. Domande entro il 10 dicembre.

Lettura 1 min.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Dote Scuola Lombardia, fino a 2mila euro per le rette: come fare domanda

Anche quest’anno, con la Dote Scuola – componente Buono Scuola, la Regione assegna un contributo a fondo perduto a studenti residenti in Lombardia, a parziale rimborso del pagamento delle rette di frequenza presso Istituti scolastici (paritari e statali) con sede in Lombardia. La dotazione finanziaria è di 28 milioni di euro.

I beneficiari

Possono presentare la domanda: uno dei genitori dello studente; altri soggetti che rappresentano legalmente lo studente; lo studente maggiorenne.

I requisiti

Per accedere al contributo, i soggetti interessati devono dimostrare di frequentare corsi a gestione ordinaria presso Scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, paritarie o statali, che prevedano un piano di rette di frequenza, aventi sede in Lombardia (o in Regioni confinanti, purché lo studente, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza). È inoltre necessaria una certificazione Isee in corso di validità per l’anno 2026 inferiore o uguale ad euro 40.000 (sono valide solo le attestazioni Isee richieste a partire dal 1° gennaio 2026 rilasciate da Inps).

«Sosteniamo il diritto delle famiglie lombarde a scegliere liberamente il percorso educativo dei propri figli – commenta l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – senza che le condizioni economiche rappresentino un ostacolo. Con 28 milioni di euro di risorse regionali, il Buono Scuola offre un aiuto concreto per il pagamento delle rette e conferma il nostro impegno a favore della libertà di scelta educativa».

Il valore

Il valore del Buono Scuola è determinato tra i 300 ed i 2.000 euro, in relazione alla fascia Isee e all’ordine e grado di Scuola frequentata e non può, in ogni caso, superare l’entità della spesa effettivamente sostenuta. Sono ammesse al contributo le spese relative alle attività curricolari riconducibili a Percorsi ordinamentali di Istruzione. Non sono invece ammissibili, a titolo esemplificativo, spese per vitto e alloggio, spese straordinarie, spese per attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa.

Il buono scuola è digitale

Il contributo è erogato sotto forma di buono digitale, utilizzabile entro il 30 giugno 2027 a favore della Scuola dove lo studente terminerà l’anno scolastico 2026/2027. Sulla base dei dati riferiti alla scorsa edizione dell’Avviso pubblico, i potenziali beneficiari potrebbero essere circa 28.000 studenti. La presentazione delle domande è consentita fino alle 12 del 10 dicembre .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sociale
Enti locali
Politica
Scuola
Istruzione
Simona Tironi
regione lombardia
Inps
isee