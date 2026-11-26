Presenze storiche e gruppi in ascesa. È secondo questo mix, ormai consolidato, che le mafie operano in provincia di Bergamo. L’ultima conferma è nella nuova relazione della Direzione investigativa antimafia (Dia), che mette insieme il primo e il secondo semestre del 2025, aggiornando la geografia dei clan in terra orobica.

Dove operano

«In provincia di Bergamo – si legge nel documento – sono stati rilevati interessi criminali riconducibili ad alcune storiche cosche di ’ndrangheta, tra cui i De Stefano e i Tegano di Reggio Calabria, gli Arena di Isola di Capo Rizzuto, i Bellocco di Rosarno e gli Alvaro di Sinopoli». Nomi, questi, che riassumono una storia investigativa con radici sin dai primissimi anni Duemila, perché queste cosche sono state periodicamente censite nei maggiori procedimenti antimafia che hanno interessato Bergamo e dintorni. Più nel dettaglio, la Dia propone anche una mappa, segnalando la ’ndrina Bellocco in maniera trasversale «in tutta la provincia», mentre – come ricavato soprattutto dall’operazione «Papa» – i referenti della ’ndrina Alvaro sono indicati a Nembro, quelli del gruppo De Stefano-Tegano ad Azzano San Paolo, quelli della ’ndrina Arena tra Seriate, San Paolo d’Argon e Predore. Se le mafie italiane prediligono da tempo l’infiltrazione e l’espansione nell’economia locale, altre consorterie hanno messo le radici nel business della droga: la provincia di Bergamo, prosegue il report, «rappresenta un contesto operativo per sodalizi criminali stranieri, talvolta di composizione mista, prevalentemente attivi nel traffico e nello spaccio di stupefacenti».

Le inchieste

«Il ricorso alla violenza e all’intimidazione, pur non escluso, tende ad assumere carattere residuale, funzionale alla tutela di interessi già consolidati» È un dossier corposo, quello degli investigatori antimafia. Nelle oltre seicento pagine complessive, scorrono in rassegna anche tutte le inchieste ritenute d’interesse nell’ambito della criminalità organizzata. La provincia di Bergamo è citata per nove indagini, tra un paio di vicende riconducibili alla ’ndrangheta – in ambedue i casi le contestazioni riguardano reati in materia economico-fiscale – e altre imperniate sul narcotraffico a opera di organizzazioni diverse, con la presenza ricorrente di gruppi albanesi o nordafricani, gli uni specializzati nella cocaina e nell’eroina e gli altri nell’hashish. A queste attività si sono affiancati gli accertamenti – emerge sempre dal dossier – finalizzati a prevenire eventuali infiltrazioni nelle grandi opere, comprese quelle inserite nella cornice dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Allargando lo sguardo, su scala lombarda «le organizzazioni criminali maggiormente strutturate privilegiano modalità operative evolute e a bassa esposizione, orientate alla penetrazione nei circuiti economici legali. Il ricorso alla violenza e all’intimidazione, pur non escluso, tende ad assumere carattere residuale, funzionale alla tutela di interessi già consolidati», specifica la Dia.

Il modus operandi