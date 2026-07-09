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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 09 Luglio 2026

Droga, tre arresti a Bergamo: sequestrati 88 chili di stupefacenti e 16 mila euro

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I DATI. È il bilancio delle operazioni condotte dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Bergamo tra maggio e giugno 2026 nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di droga.

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Tre arresti, circa 88 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrate e oltre 16 mila euro in contanti recuperati. È il bilancio delle operazioni condotte dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Bergamo tra maggio e giugno 2026 nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di droga. Il primo intervento è scattato l’11 maggio a Scanzorosciate, dove gli agenti hanno arrestato un cittadino marocchino di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione sono stati sequestrati 4,7 chilogrammi di hashish e materiale per il confezionamento della sostanza.

Droga, tre arresti a Bergamo: sequestrati 88 chili di stupefacenti e 16 mila euro
Droga, tre arresti a Bergamo: sequestrati 88 chili di stupefacenti e 16 mila euro

Il 14 maggio è stato invece arrestato un italiano di 23 anni, trovato in possesso di circa 200 grammi tra hashish e marijuana e di circa 9 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’operazione più rilevante è stata eseguita l’8 giugno con l’arresto di un italiano di 27 anni. Gli investigatori hanno sequestrato circa 82 chilogrammi di hashish, 906 grammi di ketamina e oltre 7 mila euro in contanti. La Polizia di Stato sottolinea che le indagini proseguono per contrastare le reti criminali attive sul territorio. Resta ferma, nei confronti degli indagati, la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale condanna definitiva.

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