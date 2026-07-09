Droga, tre arresti a Bergamo: sequestrati 88 chili di stupefacenti e 16 mila euro

Tre arresti, circa 88 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrate e oltre 16 mila euro in contanti recuperati. È il bilancio delle operazioni condotte dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Bergamo tra maggio e giugno 2026 nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di droga. Il primo intervento è scattato l’11 maggio a Scanzorosciate, dove gli agenti hanno arrestato un cittadino marocchino di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione sono stati sequestrati 4,7 chilogrammi di hashish e materiale per il confezionamento della sostanza.