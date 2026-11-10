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Cronaca / Bergamo Città Martedì 10 Novembre 2026

Droga vicino a una scuola primaria, a Bergamo Daspo di tre anni per un 28enne

I CONTROLLI. Il questore di Bergamo vieta all’uomo l’accesso e la sosta vicino a scuole e università. Da inizio anno adottati 100 Divieti di accesso alle aree urbane.

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Redazione Web
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Droga vicino a una scuola primaria, a Bergamo Daspo di tre anni per un 28enne
Controlli della polizia di Stato fuori dalle scuole bergamasche

Bergamo

Per tre anni non potrà accedere o stazionare nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici e sedi universitarie. È la misura di prevenzione disposta dal questore di Bergamo nei confronti di un 28enne italiano, sorpreso durante un controllo di polizia in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente nei pressi di una scuola primaria.

Il controllo vicino alla scuola primaria

L’episodio si è verificato in un contesto particolarmente delicato, per la vicinanza dell’istituto scolastico e la presenza, in quella fascia oraria, di numerosi studenti. Secondo quanto riferito dalla Questura, le circostanze dell’intervento e le modalità della condotta hanno fatto emergere elementi indicativi di una possibile attività di spaccio.
Sulla base degli accertamenti svolti, la Divisione Anticrimine della Questura di Bergamo ha istruito il provvedimento, successivamente adottato dal questore.

Divieto di accesso e sosta per tre anni

Il Daspo urbano impedirà all’uomo, per i prossimi tre anni, di accedere o stazionare nelle immediate vicinanze degli istituti scolastici e delle sedi universitarie presenti sul territorio.

La misura di prevenzione punta a tutelare luoghi particolarmente sensibili, evitando la presenza di soggetti le cui condotte possono compromettere la sicurezza e la tranquillità di chi li frequenta.

Bergamo, 929 misure di prevenzione dall’inizio dell’anno

L’intervento rientra nella più ampia attività di prevenzione svolta dalla Polizia di Stato di Bergamo. Dall’inizio dell’anno il questore ha adottato complessivamente 929 misure di prevenzione, di cui 100 Dacur, i Divieti di accesso alle aree urbane.

Si tratta di provvedimenti diretti a contrastare fenomeni di degrado, condotte illecite e situazioni di pericolo nelle aree sensibili della città.

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