Droga vicino a una scuola primaria, a Bergamo Daspo di tre anni per un 28enne

Per tre anni non potrà accedere o stazionare nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici e sedi universitarie. È la misura di prevenzione disposta dal questore di Bergamo nei confronti di un 28enne italiano, sorpreso durante un controllo di polizia in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente nei pressi di una scuola primaria.

Il controllo vicino alla scuola primaria

L’episodio si è verificato in un contesto particolarmente delicato, per la vicinanza dell’istituto scolastico e la presenza, in quella fascia oraria, di numerosi studenti. Secondo quanto riferito dalla Questura, le circostanze dell’intervento e le modalità della condotta hanno fatto emergere elementi indicativi di una possibile attività di spaccio.

Sulla base degli accertamenti svolti, la Divisione Anticrimine della Questura di Bergamo ha istruito il provvedimento, successivamente adottato dal questore.