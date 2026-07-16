Due bombe a mano in un cantiere di Città Alta: l’intervento degli artificieri - Foto
L’OPERAZIONE. Gli ordigni, di fabbricazione italiana, sono stati trasferiti in un’area idonea e poi fatti brillare.Lettura meno di un minuto.
Intervento degli artificieri in Città Alta a Bergamo, nel primo pomeriggio di giovedì 16 luglio, dopo il rinvenimento di due ordigni bellici in un cantiere privato.
L’intervento degli artificieri
Le operazioni di messa in sicurezza sono state coordinate dalla polizia di Stato in collaborazione con la polizia locale. Nel cantiere sono intervenuti gli artificieri del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona, comandati dal colonnello Roberto Spampanato, che hanno identificato gli ordigni come due bombe a mano di fabbricazione italiana, modello Srcm.
Dopo la messa in sicurezza, gli ordigni sono stati trasferiti in un’area idonea e fatti brillare in modo controllato, senza criticità e nel pieno rispetto delle procedure, eliminando ogni potenziale rischi per l’incolumità pubblica.
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