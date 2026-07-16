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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 16 Luglio 2026

Due bombe a mano in un cantiere di Città Alta: l’intervento degli artificieri - Foto

L’OPERAZIONE. Gli ordigni, di fabbricazione italiana, sono stati trasferiti in un’area idonea e poi fatti brillare.

Lettura meno di un minuto.
Due bombe a mano in un cantiere di Città Alta: l’intervento degli artificieri - Foto
Uno degli ordigni

Intervento degli artificieri in Città Alta a Bergamo, nel primo pomeriggio di giovedì 16 luglio, dopo il rinvenimento di due ordigni bellici in un cantiere privato.

Due bombe a mano in un cantiere di Città Alta: l’intervento degli artificieri - Foto
Gli agenti della polizia di Stato
Due bombe a mano in un cantiere di Città Alta: l’intervento degli artificieri - Foto
Uno degli ordigni

L’intervento degli artificieri

Le operazioni di messa in sicurezza sono state coordinate dalla polizia di Stato in collaborazione con la polizia locale. Nel cantiere sono intervenuti gli artificieri del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona, comandati dal colonnello Roberto Spampanato, che hanno identificato gli ordigni come due bombe a mano di fabbricazione italiana, modello Srcm.

Due bombe a mano in un cantiere di Città Alta: l’intervento degli artificieri - Foto
Le operazioni nel cantiere
Due bombe a mano in un cantiere di Città Alta: l’intervento degli artificieri - Foto
Intervenuto il 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona

Dopo la messa in sicurezza, gli ordigni sono stati trasferiti in un’area idonea e fatti brillare in modo controllato, senza criticità e nel pieno rispetto delle procedure, eliminando ogni potenziale rischi per l’incolumità pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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