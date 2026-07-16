Due bombe a mano in un cantiere di Città Alta: l’intervento degli artificieri - Foto

L’intervento degli artificieri

Le operazioni di messa in sicurezza sono state coordinate dalla polizia di Stato in collaborazione con la polizia locale. Nel cantiere sono intervenuti gli artificieri del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona, comandati dal colonnello Roberto Spampanato, che hanno identificato gli ordigni come due bombe a mano di fabbricazione italiana, modello Srcm.