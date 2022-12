Due incidenti all’alba: gravi un 38enne a Osio Sotto e un 45enne sull’A4

Due incidenti gravi nelle prime ore della mattinata di venerdì 16 dicembre sulle strade della Bergamasca , forse complice la pioggia che si è abbattuta su tutta la provincia. Poco dopo le 5 un 45enne è rimasto ferito lungo il tratto autostradale dell’A4 tra Dalmine e Capriate: è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Grave anche un 38enne che è rimasto coinvolto in uno scontro tra un’auto e la moto in via Milano a Osio Sotto intorno alle 5,30: l’uomo è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Viste le condizioni atmosferiche e la scarsa visibilità alla guida per la pioggia si raccomanda la massima prudenza.