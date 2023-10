E-bike rubata a Bressanone ritrovata a Bergamo, 61enne denunciato per ricettazione

La Polizia Locale di Bergamo ha ritrovato in un garage di Colognola e restituito una e-bike rubata al Comune di Bressanone qualche settimana fa. È stato quindi denunciato per ricettazione un uomo di 61 anni, titolare della rimessa nella quale era stata portata la bicicletta elettrica che il Comune di Bressanone aveva acquistato nei mesi scorsi e poi assegnato con contratto di affitto a un cittadino. Il segnale del gps che si trova all’interno del telaio ne ha determinato la posizione a Bergamo, passando per Innsbruck , ed è stata quindi coinvolta la Polizia locale del Comune di Bergamo dal corpo di Polizia locale del comune del Trentino Alto Adige.

Gli agenti del Comando di via Coghetti l’hanno trovata in piazza Emanuele Filiberto, ripulita dalle livree del Comune di Bressanone: il mezzo è stato subito sequestrato e nelle prossime ore sarà restituito per la riconsegna al legittimo proprietario. Le indagini proseguiranno per determinare come da Bressanone (e poi da Innsbruck) la bicicletta sia arrivata a Bergamo e attraverso quali canali.