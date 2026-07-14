E-brt al via il 3 agosto: cambia la rete dei bus a Bergamo

La riorganizzazione ha l’obiettivo di creare «un sistema più leggibile, funzionale ed efficiente», nel quale l’e-Brt - il collegamento con bus elettrici su corsia preferenziale tra Bergamo, Dalmine e Verdellino - costituisce «uno degli assi portanti della mobilità» insieme alle linee tranviaria T1 della Val Seriana e la futura T2 della Val Brembana.

Le novità in vigore dal 3 agosto

Per consentire questo cambiamento nella rete esistente, Atb Consorzio applica una serie di modifiche ai percorsi e alla denominazione di alcune linee, anticipando le azioni previste dal Programma di Bacino dell’Agenzia del Trasporto pubblico locale. Le novità, in vigore dal prossimo 3 agosto, sono state presentate in una conferenza stampa in Provincia, martedì 14 luglio. La revisione della rete comporta «un’implementazione del servizio secondo una logica integrata che permette una copertura più capillare del territorio».

La conferenza stampa sul nuovo assetto delle linee di trasporto urbano e extra urbane di Bergamo. Da sinistra Federico Zamboni, direttore di esercizio Atb, Liliana Donato direttrice generale Atb, Vezio Guidobono, direttore dell’Agenzia Tpl Bergamo

(Foto di Beppe Bedolis)

«Più possibilità di spostamento lungo le direttrici principali»

In concreto, significa «più possibilità di spostamento lungo le direttrici principali, maggiori frequenze e più collegamenti grazie agli interscambi». Come spiegato da Atb e Agenzia, l’e-Brt sarà caratterizzato da «un servizio ad alta frequenza, integrato con le altre linee urbane ed extraurbane, per garantire spostamenti più rapidi e affidabili lungo il territorio».

«Con l’arrivo dell’e-Brt è stata ripensata l’intera architettura della nostra rete per dare vita a un trasporto pubblico di nuova generazione - spiega Liliana Donato, direttore generale di Atb Mobilità -. Gli obiettivi che ci muovono sono chiari: facilità di utilizzo, percorsi semplici da leggere e una nuova integrazione con gli altri nodi della mobilità urbana. Questa riorganizzazione non è un traguardo, ma l’inizio di un nuovo standard pensato per trasformare il trasporto pubblico nella scelta più comoda, affidabile e sostenibile per tutti». Vezio Guidobono, direttore dell’Agenzia Tpl di Bergamo, spiega che «l’avvio dell’e-Brt segna l’inizio di nuova organizzazione del trasporto pubblico provinciale. Il nostro obiettivo è costruire una rete sempre più integrata, capace di accompagnare lo sviluppo del territorio e di rendere il trasporto pubblico più semplice da utilizzare, meglio connesso e più efficace nel rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini».

I parcheggi di interscambio

Un ruolo importante sarà svolto dai parcheggi di interscambio, che permetteranno di «utilizzare il trasporto pubblico in modo semplice anche per chi arriva dall’esterno della città: lasciare l’auto in un punto strategico e proseguire il viaggio con un servizio frequente e integrato diventerà un’opzione concreta per ridurre traffico e tempi di spostamento». I principali parcheggi di interscambio sono localizzati in corrispondenza del capolinea di Verdellino, a Dalmine (sia nell’area delle piscine sia in quella commerciale), a Lallio in prossimità della fermata Lallio centro e al confine con il Comune di Bergamo, dove è stato realizzato un nuovo parcheggio di interscambio a servizio della linea.

La nuova rete urbana

La nuova linea 5

La storica linea 5, che nel 2014 è stata unita alla linea 11 e negli anni si è progressivamente ampliata con numerose diramazioni, viene oggi ridisegnata in concomitanza con l’avvio dell’e-Brt. A partire dal 3 agosto, la linea sarà “riorganizzata con una struttura più semplice e una denominazione più chiara e immediata”. La lettera associata al numero della linea corrisponde infatti all’iniziale del capolinea di destinazione. In direzione Bergamo, invece, le linee sono identificate esclusivamente con il numero (5 o 15), poiché condividono ciascuna un unico capolinea di destinazione. Il 5 collegherà da una parte il quartiere di Campagnola e dall’altra Torre Boldone (5T), Ranica (5R), Nese (5N), Alzano Lombardo (5A); mentre il 15 collegherà la stazione di Bergamo con i comuni a sud del fiume Serio (15G) Gavarno e (15V) Villa di Serio (con transito da Alzano Lombardo), entrambe con passaggio da Pedrengo e Scanzorosciate.

La linea C diventa 2, 51 e 52

Un’altra novità riguarda la revisione dell’attuale linea C. La linea oggi identificata come C1, che si sviluppa lungo l’asse Tasca-Petrarca-Verdi e collega l’Ospedale con il quartiere Santa Lucia e con il Don Orione, nell’ambito del Programma di Bacino assumerà la denominazione di linea 2. Il ramo C2, attualmente in servizio lungo l’asse Tiraboschi-Porta Nuova-Camozzi sarà invece integrato e sostituito dalle nuove linee 51 e 52. A Bergamo, queste nuove direttrici transiteranno entrambe dal quartiere Villaggio Sposi, dove sarà possibile l’interscambio con la linea dell’e-BRT, per poi proseguire lungo via Martin Luther King (in corrispondenza dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII), via Carducci e via Leopardi fino ai capolinea di Cimitero e Gandhi (Clementina).

L’avvio del nuovo sistema il 3 agosto

Contestualmente all’avvio dell’e-Brt, a partire dal 3 agosto saranno modificate anche le altre linee dell’area urbana precedentemente indicate (2, 5, 15, 51 e 52), che saranno interessate da un servizio estivo ridotto, con orario del sabato nei giorni feriali. Atb sta progressivamente aggiornando le informazioni presso le fermate della rete coinvolte, con l’obiettivo di «consentire agli utenti di conoscere in modo puntuale e graduale le modifiche direttamente nei punti di accesso al servizio abitualmente utilizzati».

Dal 31 agosto è previsto un aumento delle frequenze nei giorni feriali dell’ultimo periodo estivo, mentre dal 14 settembre entrerà in vigore il servizio invernale, con l’offerta potenziata prevista per il periodo di maggiore utilizzo del trasporto pubblico e l’avvio della linea d’adduzione all’e-Brt denominata KR (Km Rosso).

La mappa delle linee

Linea e-brt

21 fermate totali nella tratta Bergamo - Verdellino

20 fermate totali per tratta Verdellino – Bergamo , compresi i due capolinea di Bergamo Stazione e Verdellino Stazione.

Bergamo Paleocapa, San Giorgio, Caniana, San Tomaso, Moroni, Villaggio Sposi (corrispondenza Linea 51 e Linea 52), Morali Km Rosso, Gorizia (parcheggio Interscambio), Lallio centro, Dalmine area commerciale, Guzzaniga, Dalmine Locatelli - Fondazione Dalmine, Dalmine antenna - UniBG – POINT (corrispondenza Linea 51 e Linea 52), Dalmine Locatelli - Fondazione Dalmine, Velodromo, Osio Sopra, Osio Sotto Centro, Osio Sotto Saore, Verdellino Zingonia.

Linea Kr

Percorso ad anello Morali Km Rosso, Stezzano Stazione, Km Rosso Ovest, Km Rosso Centro, Km Rosso Est, Stezzano Cascinetto, Stezzano Stazione, Morali Km Rosso e corrispondenza e-BRT. Servizio svolto da Yutong E9 elettrico che ha permesso di accedere a corsia riservata e-BRT solo per effettuare la fermata di via Morali con carico-scarico passeggeri.

Linea 5

5A – Bergamo Campagnola– Alzano Lombardo

Rispetto all’attuale linea 5D da Bergamo Campagnola ad Alzano Lombardo transita da Ranica centro per poi arrivare ad Alzano Lombardo e terminare in via Piave da cui riparte in direzione Bergamo facendo la prima fermata utile in corrispondenza della fermata TEB (via IV Novembre). Non transita da Villa di Serio.

5N – Bergamo Campagnola-Nese

Andata come percorso dell’attuale 5C senza transitare dalla rotatoria all’incrocio Alzano via Mazzini e ritorno sul medesimo percorso dell’andata, ma con transito dalla rotatoria di Alzano all’incrocio con via Mazzini.

5R - Bergamo Campagnola-Ranica

Corrisponde alla linea 5A attuale.

5T – Bergamo Campagnola-Torre Boldone

Corrisponde alla linea 5B attuale

In direzione Bergamo tutte le linee hanno come capolinea Bergamo Campagnola e denominazione «5» (senza lettera).

Linea 15

15G – Bergamo Stazione-Gavarno

Corrisponde all’attuale linea 5F.

15V - Bergamo Stazione – Villa di Serio

Transita da Alzano L. in corrispondenza della fermata TEB (via IV Novembre) per poi oltrepassare il fiume Serio e fare capolinea a Villa di Serio in via Carrara. (Viene eliminato il capolinea di via Dosie. Resta come fermata)

15 – In direzione Bergamo entrambe le linee hanno come capolinea in città la Stazione Autolinee (pensilina 1, già attualmente in uso alla linea 5), di fronte al capolinea dell’e-BRT.

Linea 51 e Linea 52 linee adduzione dell’e-Brt con doppia possibilità di interscambio ad altezza Dalmine Antenna («Dalmine UNIBG Point») e Villaggio Sposi (via Promessi Sposi).

Linea 51

Ha un capolinea nuovo in Dalmine via Eistein, in corrispondenza dell’ingresso dell’università. Viene utilizzata la fermata della “tettoia” in via Marconi davanti al municipio di Dalmine (per coincidenza con e-BRT), transita da Villaggio Sposi (per coincidenza con e-BRT) e da Porta Nuova lungo l’attuale percorso della linea C2 con capolinea a Cimitero/Gandhi.

In villaggio sposi si modifica il percorso, non transitando più sulla SP525 ma provenendo da via Martin Luther King, via A.Cavalli, via Sant’Ambrogio, via Tommaso Grossi, via Promessi Sposi, rotatoria SP525 per poi tornare verso via Martin Luther King utilizzando lo stesso percorso.

Linea 52

Capolinea a Sabbio, ma a corse alterne la linea raggiunge anche Levate. Il percorso verso Sabbio corrisponde all’attuale percorso della linea 5B. A Dalmine la fermata si sposta da Antenna a via Marconi (fronte Municipio) e successivamente la linea percorre via M.Buttaro in entrambi i sensi di marcia (non transita più da viale Natale Betelli).

Transita da Treviolo, e con le corse scolastiche transita anche dalla Roncola come l’attuale 5. In villaggio sposi si modifica il percorso, non transitando più sulla SP525 ma provenendo da via Martin Luther King, via A.Cavalli, via Sant’Ambrogio, via Tommaso Grossi, via Promessi Sposi, rotatoria SP525 per poi tornare verso via Martin Luther King utilizzando lo stesso percorso.

La linea transita da Porta Nuova lungo l’attuale percorso della linea C2 con capolinea a Cimitero/Gandhi.

Linea 2