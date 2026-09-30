Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 30 Settembre 2026

E-Brt, cresce l’utenza: più di 6.600 passeggeri al giorno

IL BILANCIO. Nell’ultima settimana di settembre oltre 39 mila passeggeri sull’e-Brt. Atb segnala anche una maggiore fluidità nei principali nodi di accesso a Bergamo.

Lettura meno di un minuto.
E-Brt, cresce l’utenza: più di 6.600 passeggeri al giorno
Un mezzo dell’e-Brt in servizio sulla linea Bergamo- Dalmine. Nell’ultima settimana di settembre l’utenza aumenta sono 6.600 passeggeri di media nei giorni.

Bergamo

Oltre 39 mila passeggeri trasportati nell’ultima settimana di settembre, da lunedì 21 a domenica 27, e una media superiore ai 6.600 utenti nei giorni feriali. Sono i nuovi dati diffusi da Atb sull’e-Brt, in servizio dallo scorso 3 agosto.

Il picco è stato registrato martedì 22 settembre, quando i passeggeri sono stati 6.867: il dato più alto dall’avvio della linea.

Secondo Federico Zamboni, direttore d’esercizio di Atb, la crescita conferma il peso della tratta e in particolare delle fermate di interscambio con le stazioni ferroviarie di Verdellino e Bergamo e con Dalmine-UniBg-Point, nodo di collegamento con le linee 51 e 52 e con i servizi extraurbani.

Traffico più fluido agli ingressi di Bergamo

Atb segnala progressi anche sul fronte della viabilità. Gli interventi concordati con polizia locale e Comune di Bergamo, in particolare sulla regolazione degli impianti semaforici nei principali snodi di ingresso alla città, avrebbero reso più regolari i flussi, soprattutto nelle ore di punta del mattino.

Il miglioramento si traduce anche, secondo Atb, in una minore necessità di intervento della polizia locale nella gestione della circolazione. Il presidio resta attivo, ma gli interventi sarebbero sensibilmente diminuiti rispetto alle settimane precedenti.

«Proseguono gli interventi finalizzati a migliorare i flussi di traffico sulla base dei dati raccolti sul campo», spiega Vito Pavone, dirigente dell’Area Mobilità, Infrastrutture e Tecnologie di Atb.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Dalmine
Verdellino
Trasporti
Economia, affari e finanza
Federico Zamboni
Vito Pavone
E-Brt
Atb