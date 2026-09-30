E-Brt, cresce l’utenza: più di 6.600 passeggeri al giorno
IL BILANCIO. Nell’ultima settimana di settembre oltre 39 mila passeggeri sull’e-Brt. Atb segnala anche una maggiore fluidità nei principali nodi di accesso a Bergamo.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Oltre 39 mila passeggeri trasportati nell’ultima settimana di settembre, da lunedì 21 a domenica 27, e una media superiore ai 6.600 utenti nei giorni feriali. Sono i nuovi dati diffusi da Atb sull’e-Brt, in servizio dallo scorso 3 agosto.
Il picco è stato registrato martedì 22 settembre, quando i passeggeri sono stati 6.867: il dato più alto dall’avvio della linea.
Secondo Federico Zamboni, direttore d’esercizio di Atb, la crescita conferma il peso della tratta e in particolare delle fermate di interscambio con le stazioni ferroviarie di Verdellino e Bergamo e con Dalmine-UniBg-Point, nodo di collegamento con le linee 51 e 52 e con i servizi extraurbani.
Traffico più fluido agli ingressi di Bergamo
Atb segnala progressi anche sul fronte della viabilità. Gli interventi concordati con polizia locale e Comune di Bergamo, in particolare sulla regolazione degli impianti semaforici nei principali snodi di ingresso alla città, avrebbero reso più regolari i flussi, soprattutto nelle ore di punta del mattino.
Il miglioramento si traduce anche, secondo Atb, in una minore necessità di intervento della polizia locale nella gestione della circolazione. Il presidio resta attivo, ma gli interventi sarebbero sensibilmente diminuiti rispetto alle settimane precedenti.
«Proseguono gli interventi finalizzati a migliorare i flussi di traffico sulla base dei dati raccolti sul campo», spiega Vito Pavone, dirigente dell’Area Mobilità, Infrastrutture e Tecnologie di Atb.
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