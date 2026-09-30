E-Brt, cresce l’utenza: più di 6.600 passeggeri al giorno

Oltre 39 mila passeggeri trasportati nell’ultima settimana di settembre , da lunedì 21 a domenica 27, e una media superiore ai 6.600 utenti nei giorni feriali. Sono i nuovi dati diffusi da Atb sull’ e-Brt , in servizio dallo scorso 3 agosto.

Il picco è stato registrato martedì 22 settembre, quando i passeggeri sono stati 6.867 : il dato più alto dall’avvio della linea.

Secondo Federico Zamboni, direttore d’esercizio di Atb, la crescita conferma il peso della tratta e in particolare delle fermate di interscambio con le stazioni ferroviarie di Verdellino e Bergamo e con Dalmine-UniBg-Point, nodo di collegamento con le linee 51 e 52 e con i servizi extraurbani.