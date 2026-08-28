E-Brt, Incrocio via S. Giorgio- Baschenis: cancellata l’uscita e eliminato il semaforo

È stato soppresso l’impianto semaforico che fino a pochi giorni fa serviva a stoppare il flusso di veicoli in arrivo da Largo Tironi per consentire ai mezzi in transito da via Baschenis di immettersi su via San Giorgio e raggiungere via Autostrada. Uno strumento non più necessario dopo le modifiche alla circolazione introdotte.

Dal 24 agosto, tra gli interventi studiati da Palafrizzoni per fluidificare la percorrenza sulle strade, per i mezzi provenienti da via Baschenis vige infatti l’obbligo di svolta a destra all’intersezione con via San Giorgio. Lungo quest’ultima, quindi, per chi arriva dalla zona di via Carducci resterà attivo il solo semaforo in corrispondenza di via Autostrada. Per abituare gli automobilisti in arrivo da via Broseta e via Previtali alle novità, il Comune ha collocato un’apposita segnaletica per indicare i percorsi alternativi per dirigersi verso il centro e l’autostrada: in fondo a via Baschenis girare a destra, proseguire fino in Largo Tironi e poi tornare indietro su via San Giorgio. Oppure, per chi viaggia da Largo Tironi e deve recarsi al casello dell’A4, attraversare il ponte di via San Bernardino in uscita dalla città e ricollegarsi all’autostrada tramite via Spino.