E-Brt, passeggeri in crescita nel primo giorno di scuola. «Martedì con più traffico, allo studio interventi sui semafori»
I NUMERI. Con l’avvio delle lezioni trasportati 5.500 passeggeri lunedì 14 settembre. Bus pieni, Atb ricalibra le corse già da mercoledì 16. Disagi alla circolazione, in sofferenza la Malpensata.Lettura 1 min.
Bergamo
Lunedì 14 settembre, primo giorno di avvio delle lezioni scolastiche e di piena operatività dell’orario invernale, l’e-Brt ha trasportato circa 5.500 passeggeri. La nuova linea di bus elettrici su corsia preferenziale, in servizio dal 3 agosto tra Bergamo e Verdellino, sta prendendo ritmo, con dati in crescita dopo un mese di rodaggio, mentre la viabilità cittadina resta sotto pressione, con disagi soprattutto nella zona della Malpensata e nel quadrante tra la stazione di Bergamo e largo Tironi.
I numeri
Da lunedì 24 a venerdì 28 agosto la media era di circa 1.944 passeggeri al giorno, mentre da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre di 3.160. Stando al report di Atb, il capolinea della stazione di Bergamo si conferma il principale punto di interscambio della linea, con circa 2.900 passeggeri saliti e scesi da questa fermata lunedì 14 settembre, così come gli oltre 1.600 a Dalmine, 621 a Osio Sotto e 735 a Verdellino passeggeri saliti e scesi.
«Traffico superiore rispetto a lunedì»
Nel frattempo, la Cabina di regia di Atb sta proseguendo la propria attività di monitoraggio e coordinamento con le Polizie locali e quella Provinciale. «Sotto il profilo del traffico questa mattina (martedì 15 settembre) la circolazione sulle strade è risultata intensa, e in alcuni punti superiore a quanto osservato lunedì 14 - spiegano da Atb -. Nella mattinata di oggi, martedì 15, i flussi registrati sul e-Brt sono stati superiori a quelli di lunedì 14, con una forte concentrazione della domanda fin dalle prime corse della mattina, in particolare da Dalmine. Per questo motivo, su alcune corse si è registrata una domanda superiore con alcuni passeggeri che non sono riusciti a salire sul primo mezzo in transito, dovendo così attendere le corse successive. Si è inoltre notato un notevole uso della linea da parte degli studenti, ma in un orario anticipato rispetto a lunedì 14».
L’ottimizzazione dei semafori
Analizzando i dati di utilizzo e i flussi rilevati, Atb sta calibrando il servizio già a partire da mercoledì 16 settembre per «meglio rispondere alle esigenze di spostamento dei cittadini», con «particolare attenzione alle fermate più utilizzate». «Sulla base dei flussi osservati lunedì 14 e nella mattinata di martedì 15 settembre, e grazie al confronto costante con le Polizie locali e il Comune di Bergamo, sono state individuate alcune ottimizzazioni delle fasi semaforiche in alcuni punti del tracciato e-Brt», spiegano da Atb, che prevede di programmare gli interventi con il supporto dei partner tecnologici del progetto. «Ogni intervento sulle fasi degli impianti semaforici deve essere mirato e graduale - entra nel merito Vito Pavone, dirigente Mobilità, Infrastrutture e Tecnologie di Atb -. L’ottimizzazione è un processo che richiede tempo e attenzione per garantire l’equilibrio del sistema viabilistico nel suo complesso».
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