E-Brt, passeggeri in crescita nel primo giorno di scuola. «Martedì con più traffico, allo studio interventi sui semafori»

Lunedì 14 settembre, primo giorno di avvio delle lezioni scolastiche e di piena operatività dell’orario invernale, l’e-Brt ha trasportato circa 5.500 passeggeri. La nuova linea di bus elettrici su corsia preferenziale, in servizio dal 3 agosto tra Bergamo e Verdellino, sta prendendo ritmo, con dati in crescita dopo un mese di rodaggio, mentre la viabilità cittadina resta sotto pressione, con disagi soprattutto nella zona della Malpensata e nel quadrante tra la stazione di Bergamo e largo Tironi.

I numeri

Da lunedì 24 a venerdì 28 agosto la media era di circa 1.944 passeggeri al giorno, mentre da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre di 3.160. Stando al report di Atb, il capolinea della stazione di Bergamo si conferma il principale punto di interscambio della linea, con circa 2.900 passeggeri saliti e scesi da questa fermata lunedì 14 settembre, così come gli oltre 1.600 a Dalmine, 621 a Osio Sotto e 735 a Verdellino passeggeri saliti e scesi.

«Traffico superiore rispetto a lunedì»

Nel frattempo, la Cabina di regia di Atb sta proseguendo la propria attività di monitoraggio e coordinamento con le Polizie locali e quella Provinciale. «Sotto il profilo del traffico questa mattina (martedì 15 settembre) la circolazione sulle strade è risultata intensa, e in alcuni punti superiore a quanto osservato lunedì 14 - spiegano da Atb -. Nella mattinata di oggi, martedì 15, i flussi registrati sul e-Brt sono stati superiori a quelli di lunedì 14, con una forte concentrazione della domanda fin dalle prime corse della mattina, in particolare da Dalmine. Per questo motivo, su alcune corse si è registrata una domanda superiore con alcuni passeggeri che non sono riusciti a salire sul primo mezzo in transito, dovendo così attendere le corse successive. Si è inoltre notato un notevole uso della linea da parte degli studenti, ma in un orario anticipato rispetto a lunedì 14».

L’ottimizzazione dei semafori