È morto al Papa Giovanni l’uomo travolto da una valanga in Valtellina

È morto a seguito dei traumi riportati venerdì, dopo essere stato travolto da una valanga a Madesimo (Sondrio), il finanziere cuneese del soccorso alpino Erik Pettavino.

Pettavino, trentenne di Limone Piemonte (Cuneo), era impegnato in un’esercitazione del Sagf in Valtellina, nella zona di Crocetta del Cardine. Dalle ricostruzioni si apprende che era insieme a un collega quando una massa imponente di neve si è staccata dal pendio, travolgendo entrambi.

L’altro finanziere, solo sfiorato dalla valanga, è riuscito ad allertare i soccorsi, subito intervenuti. Nel momento in cui si è consumata la tragedia il rischio valanghe era segnalato come marcato (livello 3 su 5).