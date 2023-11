È morto Massimo Zanelli, il Mussi, gestore del Bicerì di Borgo Santa Caterina

Esattamente sei anni fa aveva aperto un locale in Borgo Santa Caterina, il Bicerì, presto diventato punto di riferimento anche per molti tifosi atalantini che prima e dopo le partite si fermavano da lui a bere qualcosa. Massimo aveva in poco tempo catturato la simpatia di tantissime persone per il suo carattere gioviale e per il sorriso che non mancava mai di incorniciare il suo viso.