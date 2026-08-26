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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 26 Agosto 2026

È S.Alessandro, patrono di Bergamo: tutte le iniziative della giornata. La Messa del Vescovo in diretta qui

LA DIRETTA. Segui qui dalle 10.30 la Messa del Vescovo trasmessa da Bergamo Tv sul canale 15 del digitale terrestre.

Lettura 1 min.

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È S.Alessandro, patrono di Bergamo: tutte le iniziative della giornata. La Messa del Vescovo in diretta qui
Il Vescovo Francesco Beschi celebra la Messa per il Patrono in Cattedrale a Bergamo

Bergamo

Una giornata ricca di celebrazioni religiose, ma anche di musica, spettacoli e aperture straordinarie per la festa di Sant’Alessandro, patrono di Bergamo.

In Cattedrale è in programma la Messa solenne presieduta dal Vescovo Francesco Beschi alle 10.30. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Bergamo Tv, canale 15 del digitale terrestre e anche qui sul nostro sito.

Alle 12, in piazza Duomo, il 42° Festival internazionale del folclore e delle tradizioni, con il saluto dei gruppi folkloristici alle autorità civili e religiose.

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Nel pomeriggio, alle 15, 16 e 17.30, nelle piazze e nelle vie del centro si terranno i concerti itineranti di campane. Alle 16, a Palazzo Frizzoni, è previsto uno spettacolo folkloristico e, nello stesso orario, il municipio di piazza Matteotti 26 sarà aperto al pubblico. Sempre alle 16, al Museo Diocesano Bernareggi di piazza Duomo 5, appuntamento con «Atlante per orientarsi nella pluralità».

Alle 17, in Cattedrale, saranno celebrati i Vespri solenni con il vescovo Beschi. Al Monastero di Astino, dalle 18 alle 22, sarà visitabile «Francesco Jodice - Luoghi comuni».

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Messe e sagra a Sant’Alessandro in Colonna

Nella Basilica di Sant’Alessandro in Colonna le Messe con omelia saranno celebrate alle 8, 9, 10.30 e 12. Alle 17.45 i secondi Vespri della solennità e alle 18.30 la Messa solenne con il Vescovo Beschi, accompagnata dal Coro dell’Immacolata. Nel cortile adiacente alla basilica prosegue inoltre la sagra di Sant’Alessandro, con servizio a mezzogiorno e la sera dalle 19.

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Gli appuntamenti della sera

Alle 18.45 e alle 21, sotto il portico di Palazzo della Ragione in Piazza Vecchia, è in programma «Battito».
Alle 21, al Monastero di Astino, si terrà il concerto di Sant’Alessandro. Sempre alle 21, in piazza Vittorio Veneto, appuntamento con «Torre dei Caduti by night».
A Casa Suardi, in Piazza Vecchia 8, porte aperte con l’iniziativa dedicata a «Gli ingressi alla città nella storia di Bergamo».

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