Elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, oggi su «L’Eco» tutti i candidati in corsa

Domenica su «L’Eco di Bergamo» sette pagine dedicate alla sfida per la Regione. Si voterà il 12 e il 13 febbraio . Sabato 14 gennaio è scaduto il termine per il deposito delle liste dei candidati: dodici quelle presentate in Bergamasca. Sul giornale due pagine dedicate a presentare le liste e i nomi di tutti gli aspiranti a un seggio in Consiglio regionale. Spazio inoltre alle interviste ai candidati alla presidenza della Regione: l’uscente Attilio Fontana che punta alla riconferma (sostenuto dalle liste di centrodestra: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lombardia Ideale e Noi Moderati-Rinascimento Sgarbi), e gli sfidanti Pierfrancesco Majorino (sostenuto dal centrosinistra: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Patto Civico e Alleanza Verdi-Sinistra), Letizia Moratti (sostenuta dal Terzo polo: Azione-Italia Viva e lista civica Moratti presidente), e Mara Ghidorzi , per Unione Popolare.