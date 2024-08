Enac, analisi sulle capacità aeroportuali. Anche Orio sotto la lente

Nella giornata di martedì 6 agosto si è svolta un’importante riunione dell’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile. Convocata dal direttore generale, Alessio Quaranta, e presieduta dal presidente Pierluigi Di Palma, con l’obiettivo di valutare la capacità aeroportuale e prevenire i possibili disagi delle prossime stagioni di traffico aereo.

Hanno preso parte all’incontro anche Fausto Palombelli e Carlo Borgomeo, rispettivamente presidenti di Assoclearance e Assaeroporti, per un’analisi delle prossime stagioni: quella invernale non presenta particolari problemi, mentre per quella estiva del 2025 verranno verificate le capacità operative e infrastrutturali degli scali di Bergamo, Venezia, Bologna, Napoli, Catania e Palermo.