Entrano al Pesenti il 31 dicembre: ingresso forzato, manomesso il sistema antincendio - Foto

Vandali in azione poco dopo le 16 di domenica 31 dicembre: ignoti si sono introdotti all’interno dell’Istituto Pesenti di via Ozanam, a Bergamo. Aperto il cancello pedonale, anche la porta d’ingresso è stata forzata. Nulla pare essere stato rubato se non che qualcuno si sarebbe “divertito” a srotolare il manicotto dell’antincendio.