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Cronaca / Bergamo Città Martedì 01 Settembre 2026

Esce di strada e finisce nel prato con l’auto a San Paolo d’Argon: ferita 46enne

L’INCIDENTE. I soccorsi allertati alle 20.15 di martedì 1° settembre.

Lettura meno di un minuto.
Esce di strada e finisce nel prato con l’auto a San Paolo d’Argon: ferita 46enne
L’auto uscita di strada a San Paolo d’Argon, ferita una 46enne

San Paolo d’Argon

Sembra abbia fatto tutto da sola la 46enne al volante di un’auto che stava percorrendo via Nazionale a San Paolo d’Argon martedì 1° settembre che verso le 20.15 è uscita di strada.

Un volo che ha distrutto la parte anteriore dell’auto e ha fatto scattare gli air bag. La donna è stata estratta dall’autovettura dai vigili del fuoco intervenuti con una squadra e poi stabilizzata dal personale medico di un’ambulanza Croce Verde di Brusaporto che l’ha trasportata in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo. Le condizioni della donna non sarebbero particolarmente gravi. Sul posto anche i carabinieri.

Esce di strada e finisce nel prato con l’auto a San Paolo d’Argon: ferita 46enne
L’auto uscita di strada a San Paolo d’Argon, ferita una 46enne
Esce di strada e finisce nel prato con l’auto a San Paolo d’Argon: ferita 46enne
L’auto uscita di strada a San Paolo d’Argon, ferita una 46enne

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