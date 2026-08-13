Esodo di Ferragosto: i consigli utili per viaggiare in sicurezza

Uno dei weekend più intensi dell’anno è alle porte. Con il fine settimana di Ferragosto, sulle strade italiane aumentano gli spostamenti verso le località di villeggiatura e, allo stesso tempo, iniziano i primi rientri dalle vacanze. Traffico intenso, lunghi tragitti e temperature elevate possono rendere il viaggio più faticoso e aumentare i rischi.

Per questo, prima di partire è importante programmare con attenzione lo spostamento e, una volta al volante, rispettare alcune semplici regole di prudenza. Alle indicazioni di Anas per un viaggio sicuro si aggiungono quelle del Ministero della Salute e della Protezione Civile, particolarmente importanti nei giorni di forte caldo. Ecco un vademecum con i principali accorgimenti da seguire prima e durante il viaggio.

Controlla l’auto

Controlla l’auto prima di partire. Prima di affrontare un lungo viaggio è opportuno verificare le condizioni del veicolo: in particolare la pressione e lo stato degli pneumatici, l’efficienza delle luci e i livelli di olio e acqua. Un controllo preventivo permette di ridurre il rischio di inconvenienti lungo il percorso, particolarmente problematici nelle giornate caratterizzate da traffico e temperature elevate.

Programma il viaggio

Consulta traffico e meteo e programma il viaggio. Prima della partenza è utile verificare le condizioni della viabilità, i giorni e gli orari nei quali sono previsti i maggiori flussi e l’eventuale presenza di criticità lungo il percorso. Se possibile, può essere conveniente modificare l’orario di partenza o individuare un itinerario alternativo. Le informazioni in tempo reale sul traffico autostradale sono disponibili sull’app Vai di Anas e attraverso i canali delle società concessionarie. Anche la Protezione Civile mette a disposizione i bollettini nazionali per verificare eventuali allerte meteorologiche e criticità nelle zone attraversate durante il viaggio.

Non dimenticare l’acqua

Porta sempre con te una scorta d’acqua. Durante i viaggi estivi è importante avere a bordo acqua e alcuni generi di prima necessità, soprattutto quando sono previste temperature elevate o possibili code. Una scorta d’acqua diventa particolarmente utile in caso di rallentamenti prolungati, quando il tempo trascorso in auto può aumentare sensibilmente rispetto a quello previsto.

Evita le ore più calde

Con il caldo evita, quando possibile, le ore più calde. Le alte temperature rappresentano un elemento da considerare anche nella programmazione del viaggio. La Protezione Civile consiglia di evitare gli spostamenti in automobile nelle ore più calde della giornata. Se si utilizza l’aria condizionata, l’indicazione è di impostare una temperatura di circa 5 gradi inferiore rispetto a quella esterna e di non dirigere il getto d’aria direttamente sui passeggeri.

Attenzione alla temperatura

Controlla i bollettini sulle ondate di calore. Prima di mettersi in viaggio può essere utile verificare anche il livello di rischio legato alle temperature. Nel 2026 il Ministero della Salute pubblica i bollettini sulle ondate di calore per 27 città italiane, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Il servizio è attivo dal 25 maggio al 20 settembre e i bollettini vengono aggiornati dal lunedì al venerdì a partire dalle 11.

Sicurezza al primo posto

Cinture sempre allacciate e bambini sui sistemi di ritenuta. La cintura deve essere indossata da chi guida e da tutti i passeggeri, senza eccezioni. I bambini devono invece viaggiare utilizzando gli appositi seggiolini o sistemi di ritenuta previsti in base alle loro caratteristiche. Anche per tragitti brevi o percorsi apparentemente poco impegnativi, queste misure non devono mai essere trascurate.

Guida con lucidità

Niente alcol o droghe prima e durante la guida. Chi deve guidare non deve assumere sostanze alcoliche o droghe prima della partenza né durante il viaggio. Le capacità di percezione, attenzione e reazione devono rimanere integre, soprattutto quando si viaggia in condizioni di traffico intenso o dopo molte ore trascorse al volante.

Rispetta le regole

Rispetta velocità, distanza di sicurezza e corsia di marcia. Rispettare i limiti di velocità è fondamentale, ma non basta: la velocità deve sempre essere adeguata anche alle condizioni del traffico, della strada e del meteo. Bisogna inoltre mantenere una distanza sufficiente dal veicolo che precede e, sulle strade con più corsie, occupare la corsia libera più a destra, utilizzando quelle a sinistra per il sorpasso.

Riposati

Se sei stanco, fermati e riposa. Sonnolenza e affaticamento non devono essere sottovalutati. Se durante il viaggio si avvertono stanchezza, difficoltà a mantenere la concentrazione o bisogno di dormire, la scelta più sicura è fermarsi in un’area di servizio e riposare prima di riprendere la strada. Tentare di arrivare a destinazione a tutti i costi può trasformare la stanchezza in un serio fattore di rischio.

Resta concentrato

Evita ogni distrazione al volante. Quando si guida l’attenzione deve rimanere interamente sulla strada. Le distrazioni possono essere visive, quando si distoglie lo sguardo dalla carreggiata; cognitive, quando la mente è concentrata su altro; oppure manuali, quando si tolgono le mani dal volante per svolgere altre attività. Smartphone, navigatori e altri dispositivi non devono quindi diventare una fonte di distrazione durante la marcia.

Quando ti fermi

Non lasciare mai bambini o animali nell’auto parcheggiata. Nei giorni più caldi è una precauzione fondamentale. La Protezione Civile raccomanda di non lasciare mai neonati e animali nell’abitacolo, nemmeno per periodi brevi. Con il veicolo fermo al sole, infatti, l’interno dell’auto può diventare rapidamente un ambiente pericoloso.