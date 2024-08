«Essere virtuosi costa fatica, ma porta alle radici del bene». Sant’Alessandro, la Messa in Cattedrale: qui la diretta

«Voi siete giunti in Cattedrale compiendo una strada in salita, una faticosa ascensione. Ecco, la virtù è un cammino verso l’alto, verso il meglio. Coltivare la virtù comporta un cammino impegnativo, ma che porta al miglioramento di se stessi. È un percorso virtuoso. Però poi il cammino va anche nella direzione della discesa, che evoca l’andare verso la sorgente, in direzione delle radici». Questa la riflessione del Vescovo Francesco Beschi che domenica sera, 25 agosto, ha accolto i fedeli che in processione hanno compiuto il Cammino orante da Sant’Alessandro in Colonna alla Cattedrale, alla vigilia della solennità del patrono Sant’Alessandro.