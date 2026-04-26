Estivi a Bergamo, le proposte il 5 maggio. E per Redona scaduto il bando

La seduta pubblica per l’apertura delle proposte per i tre spazi estivi al Goisis, alla Trucca e sulle Mura messi a bando dal Comune è stata ufficialmente convocata.

L’ufficialità il 5 maggio

L’appuntamento è per le 14,30 di martedì 5 maggio, in via Tasso, nella sede della Direzione cultura, musei, biblioteche, Unesco, turismo, commercio e sport. Nei prossimi giorni si saprà anche il futuro dello spazio di largo Gemelli a Redona, visto che sono scaduti il 21 aprile i termini per la presentazione di idee progettuali finalizzate alla gestione dello spazio giovanile. Edonè aveva già detto di essere interessata a presentarsi, ma potrebbe non essere l’unica concorrente.

Gli spazi

Per quanto riguarda i tre estivi sopracitati l’obiettivo del Comune, con l’avviso pubblico delle scorse settimane, è selezionare proposte per lo svolgimento di rassegne enogastronomiche e di attività socio-animative da realizzare, dal 30 maggio al 13 settembre, nello spazio esterno al parco Goisis a Monterosso, nel parco della Trucca e, novità di quest’anno, allo spalto di San Giacomo lungo le Mura. L’estivo di Città Alta è stato scelto come alternativa al parco Sant’Agostino che anche quest’anno non sarà disponibile (la riapertura è prevista in estate, ma non c’è una data) e al baluardo San Michele (messo a bando la scorsa estate) dove è in corso la riqualificazione dell’ex casa del custode dell’Acquedotto, futuro spazio di somministrazione che sarà gestito dallo storico «Bar Flora» di Piazza Vecchia.

Orari e requisiti