Evacuate le sedi Brembo di Curno, Mapello e Stezzano: «Possibile minaccia»

L’intervento di artificieri e unità cinofile

Nel pomeriggio di martedì 8 settembre, le tre sedi sono state evacuate: «È stata acquisita - spiega la Questura in una nota - una segnalazione relativa alla possibile presenza di una minaccia presso gli stabilimenti della Brembo. La polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri di Bergamo stanno attualmente vagliando e verificando la segnalazione, al fine di accertarne la fondatezza e la natura. In via del tutto precauzionale, sono state disposte le opportune misure di sicurezza e le necessarie attività di verifica presso i siti interessati in attesa degli esiti degli accertamenti, con l’intervento degli artificieri e delle unità cinofile specializzate nella ricerca di esplosivi».