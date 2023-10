«Evacuati dalla Reggia di Versailles per l’allarme bomba, qui l’allerta è massima»

Anche giovedì 19 ottobre, come accaduto in 4 degli ultimi 6 giorni, la Reggia di Versailles, poco fuori Parigi, ha chiuso i battenti dopo aver evacuato i suoi visitatori a causa di un allarme bomba. Nel primo pomeriggio gli altoparlanti hanno dato l’allarme invitando all’uscita «per ragioni di sicurezza» tutti i visitatori presenti all’interno del palazzo e nei giardini circostanti. Sul posto erano già presenti la polizia francese e i militari che hanno transennato l’area per bloccare gli accessi ed effettuare i controlli. Alle 16 è stata riaperta.

La testimonianza

Tra le persone evacuate oggi anche Marco Sigismondi, collaboratore de L’Eco di Bergamo, che questa settimana si trova in vacanza a Parigi con la compagna: «Alle 13,45, circa quaranta minuti dopo l’inizio della nostra visita alla Reggia – racconta – gli altoparlanti hanno invitato tutti a uscire per ragioni di sicurezza. Insieme agli altri visitatori ci siamo diretti verso l’uscita e in circa 20 minuti eravamo tutti all’esterno. L’area è stata transennata per le verifiche e sono arrivate anche alcune ambulanze per precauzione».

Versailles, quarta evacuazione in sei giorni alla Reggia. Video di Marco Sigismondi