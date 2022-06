Ex Banca Intesa in via XX Settembre, vetrine scoperte. Tra le ipotesi l’arrivo di Starbucks

I lavori sono ormai alle battute finali all’ex sede di Banca Intesa San Paolo. Si svelano le vetrine dello storico palazzo tra via XX Settembre e via Zambonate ed è «toto nome» sulle attività che andranno ad occupare i quattro piani disponibili, tra uffici e negozi . L’operazione immobiliare è iniziata nel 2018, quando l’edificio che ospitava una filiale di Banca Intesa San Paolo, e ancora prima del Banco Lariano, è stato ceduto all’immobiliare Arnaudo di Cuneo. Subito i nuovi proprietari hanno avviato proficue interlocuzioni con l’amministrazione comunale, in modo da utilizzare la Variante 10 al Pgt, nata per favorire l’insediamento di catene e spazi commerciali di dimensione superiore ai 400 metri quadrati e rendere di conseguenza più attrattivo il centro cittadino.