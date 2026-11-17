Cinque chilometri di giornali e riviste, una memoria di carta che attraversa tre secoli, hanno lasciato l’ex chiesa di San Michele all’Arco, attigua alla biblioteca Angelo Mai. Per anni questo spazio ha custodito l’emeroteca storica della città con documenti tra quotidiani, riviste, pubblicazioni seriali dall’Ottocento fino ad oggi. Ora gli scaffali sono stati svuotati e l’ex chiesa si prepara a una nuova vita: non più soltanto luogo di conservazione, ma spazio aperto alla città, dove il patrimonio storico potrà incontrare mostre, eventi, musica e nuove forme di divulgazione. Il traguardo, se il percorso procederà secondo le previsioni, è la primavera del 2029.

Il patrimonio

Dei cinque chilometri originari, dopo lo scarto autorizzato dalla Soprintendenza di circa 600 metri, tre chilometri e mezzo sono stati affidati alla società Microdisegno di Lodi, specializzata nella conservazione documentale. Il resto ha trovato posto in diversi depositi comunali, tra i locali di via Tasso, gli spazi della biblioteca e l’ex Ateneo, assegnato alla Mai nel dicembre 2025.

L’ex chiesa di San Michele all’Arco

(Foto di Agazzi) Cristiana Iommi, direttrice della Biblioteca Mai di Bergamo

(Foto di Agazzi)

Ora l’obiettivo è restituire alla città un luogo inaccessibile e praticamente sconosciuto ai cittadini in una nuova veste: uno spazio di incontro e produzione culturale, conservando anche la funzione legata alla biblioteca. Da lì l’adesione al bando Progetti emblematici maggiori 2026 di Fondazione Cariplo, che prevede un investimento di un milione e mezzo di euro, per il progetto di restauro e valorizzazione della ex chiesa. «Una parte verrà finanziata con risorse comunali che verranno messe nel bilancio del 2027 in base a quanto ammonterà il finanziamento finale da parte di Cariplo», spiega l’assessore alla Cultura, Sergio Gandi.

Oggi il progetto di recupero di San Michele è entrato nella seconda fase del bando, dopo aver superato la prima selezione. La scadenza per la consegna della documentazione integrativa, richiesta dalla fase due, è fissata al 30 novembre. «Dobbiamo dettagliare la proposta culturale che accompagnerà la restituzione dell’edificio alla città con una più precisa esemplificazione dei palinsesti culturali, per i quali sono già stati elaborati tre progetti specifici», spiega la direttrice della Mai, Cristiana Iommi. La risposta definitiva sulle risorse è attesa tra gennaio e febbraio 2027: da lì l’avvio dei lavori per la nuova San Michele all’Arco. «Se il finanziamento sarà formalizzato nei tempi attesi, l’obiettivo è avviare i lavori appena ricevuti i fondi e, così, arrivare alla riapertura nella primavera del 2029», aggiunge Iommi.

L’ex chiesa di San Michele all’Arco

(Foto di Agazzi) L’ex chiesa di San Michele all’Arco

(Foto di Agazzi)

Nel frattempo, a San Michele sono in corso le analisi della Soprintendenza archeologica, sia all’interno della chiesa sia nel giardino, che avrà un ruolo centrale nel progetto di recupero. «Al momento i primi riscontri archeologici non sembrano aver evidenziato elementi tali da far ipotizzare ostacoli al percorso», puntualizza la direttrice.

È in questo quadro che si inserisce la proposta culturale, costruita insieme ad altre realtà cittadine, per rendere San Michele uno spazio flessibile, coordinato dalla biblioteca, ma aperto alla progettazione condivisa. «L’idea è quella di un processo partecipato, in cui ci sia una conduzione da parte della biblioteca, ma lo spazio sia a disposizione della città», spiega Gandi. Un progetto che punta a far convivere conservazione e fruizione, memoria storica e linguaggi contemporanei.

I dettagli del progetto