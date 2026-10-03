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Cronaca / Bergamo Città Sabato 03 Ottobre 2026

Ex Diurno, lavori al rush finale. «Casa Costez» prepara il debutto

IL LOCALE. Sarà aperto quattro sere a settimana, in cucina lo chef Fabrizio Albini: «Ripensati gli spazi, mix di cucina e divertimento».

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Davide Amato
Davide Amato Redattore

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Ex Diurno, lavori al rush finale. «Casa Costez» prepara il debutto
Il rendering mostra come sarà Casa Costez in piazza Dante

Conto alla rovescia per la riapertura del’ex Diurno sotto piazza Dante, nel cuore del centro. Il locale ipogeo, chiuso dall’aprile 2025, si prepara a una nuova vita con il Gruppo Costez, che da luglio ha assunto la gestione dell’ex rifugio antiaereo.

«L’obiettivo è aprire tra fine ottobre e i primi di novembre, stiamo lavorando intensamente in questa direzione - riferisce Paolo Battaglia, che gestisce il gruppo Costez col fratello Francesco -. Il locale si chiamerà “Casa Costez” e sarà il posto perfetto dove mangiare bene e divertirsi con stile». Nel frattempo i lavori proseguono, in vista del debutto: «Abbiamo ripensato gli spazi, la logistica, i flussi e i rivestimenti - spiega il manager del locale, Giorgio Martinelli -. L’obiettivo è anche valorizzare il pregio storico dell’ex Diurno».

La formula di «Casa Costez» unirà ristorazione e intrattenimento,come nello stile del gruppo, attivo fin dal 2007 soprattutto nel Bresciano ma non solo. La cucina sarà affidata allo chef Fabrizio Albini, allievo del maestro Gualtiero Marchesi. «Le parole d’ordine sono semplicità, altissima qualità delle materie prime e sapore internazionale», precisa Martinelli.

Le aperture

L’apertura al pubblico sarà esclusivamente serale, dal mercoledì al sabato, dalle 21. «Mercoledì e giovedì la chiusura è prevista intorno all’1,30, mentre venerdì e sabato si arriverà alle 3,30 circa - prosegue il direttore -. Il target di pubblico è tra i 25 e i 40 anni d’età. Il calendario comprenderà anche eventi e cene non convenzionali, con musica, show e performance. Prevista inoltre la possibilità di organizzare eventi privati nelle fasce in cui il locale non sarà aperto al pubblico».

L’apertura al pubblico sarà esclusivamente serale, dal mercoledì al sabato, dalle 21. «Mercoledì e giovedì la chiusura è prevista intorno all’1,30, mentre venerdì e sabato si arriverà alle 3,30 circa»

La nuova gestione arriva dopo la precedente esperienza, terminata con la chiusura dell’aprile 2025, a soli due anni dall’apertura degli spazi rinnovati. La proprietà, il tandem imprenditoriale Cividini-Previtali, guarda con convinzione alla ripartenza: «Siamo felici - conferma Alberto Previtali - di aver portato nel centro città un gruppo affermato nel campo della ristorazione e dell’intrattenimento che sarà capace di realizzare il progetto che fin dall’inizio è stato alla base della nostra iniziativa. Sarà una proposta di alto livello».

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