Ex Sacro Cuore di Bergamo, inaugurato il nuovo polo per l’infanzia - Foto

Nel pomeriggio di venerdì 2 ottobre è stato inaugurato a Bergamo il nuovo polo per l’infanzia «Conca Fiorita», nell’ex «Sacro Cuore».

Gli spazi del nuovo polo per l’infanzia «Conca Fiorita» Gli spazi del nuovo polo per l’infanzia «Conca Fiorita»

Il polo ospita nello stesso complesso il nido d’infanzia comunale «Il pesco» e una sezione della scuola dell’infanzia statale dell’Istituto comprensivo «Camozzi»: un progetto educativo unitario nel quale educatrici e insegnanti condividono progettazione, formazione, spazi e attività, con l’obiettivo di garantire una reale continuità educativa tra gli zero e i sei anni.

La convenzione

La convenzione, approvata a luglio, ha definito il modello di collaborazione tra il Comune di Bergamo e l’Istituto comprensivo «Camozzi»: il Comune, come proprietario dell’immobile, mantiene la titolarità della struttura e garantisce gli interventi connessi alla proprietà dell’edificio, alla sicurezza strutturale, alla conformità degli impianti e alla manutenzione dell’immobile. E continua a governare gli aspetti gestionali del nido d’infanzia «Il pesco», attraverso il gestore del servizio, e a sostenere il coordinamento del progetto integrato.

Gli spazi del nuovo polo per l’infanzia «Conca Fiorita» Gli spazi del nuovo polo per l’infanzia «Conca Fiorita»

L’Istituto comprensivo «Camozzi» è invece responsabile della gestione della sezione della scuola dell’infanzia statale, dell’organizzazione delle attività didattiche e dell’inserimento del progetto educativo del polo all’interno del proprio Piano triennale dell’offerta formativa. L’Istituto contribuirà anche alla progettazione condivisa delle attività e alla formazione congiunta del personale educativo e scolastico.

I numeri del nuovo polo

Il nido, affidato alla gestione della cooperativa «Codess sociale», ha una capienza di 50 posti, attualmente tutti occupati, suddivisi in quattro sezioni. Il progetto educativo vede impegnate 13 educatrici e una coordinatrice. La scuola dell’infanzia ospita una sezione di 16 bambini, con la possibilità di arrivare a 25, con due maestre e un’assistente educatrice.

L’inaugurazione