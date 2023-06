Fa irruzione al comando della Polizia Locale di Bergamo e danneggia l’auto: arrestato

È stato arrestato dalla polizia locale nel pomeriggio di venerdì 16 giugno per danneggiamento, ma ne aveva combinate di tutti i colori negli ultimi giorni: denunciato a piede libero a Orio per danneggiamento, a Brescia per ben due volte nella giornata di martedì (dalla questura e dalla polizia locale) sempre per danneggiamento. A Bergamo gli è costata cara l’ennesima intemperanza: arresto e processo per direttissima.