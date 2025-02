«Facciamo sentire la nostra voce a sostegno del popolo ucraino»

Nel giorno della vigilia del terzo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, piazzale Marconi torna a riempirsi di bandiere gialle e blu. In 250 si sono dati appuntamento nel pomeriggio di domenica 23 febbraio, davanti alla stazione per chiedere pace e libertà.

Il ricordo delle vittime

«Vogliamo ricordare con un minuto di silenzio le vittime di questa crudele aggressione, ogni bambino, ogni donna ed ogni anziano ucciso, ogni soldato che ha dato la propria vita per la nostra libertà» spiega Olga Golovchak, presidente dell’associazione culturale Zlaghoda. Un momento di preghiera, di ricordo e di testimonianza per dimostrare, come ha ribadito la sindaca Carnevali, che «la nostra fratellanza è solida e indubbia» e la libertà è «un diritto».