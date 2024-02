«Facciamo squadra contro il bullismo» flash mob e convegno il 7 febbraio in città

Per il 7 febbraio, Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola, la Provincia segnala due importanti iniziative di cui è partner: si tratta di un evento serale per gli adulti e un flash mob che la mattina vedrà protagoniste le scuole. Entrambe le iniziative rientrano nella più ampia progettualità «Facciamo squadra contro il bullismo», che è stata realizzata nel corrente anno scolastico da Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, Istituto Superiore «B. Belotti» di Bergamo, scuola capofila della Rete provinciale di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, Istituto Comprensivo «C. Zonca» di Treviolo e Istituto Comprensivo di Trescore Balneario, scuole capofila delle Reti di azione contro il cyberbullismo, Servizio Politiche Sociali della Provincia di Bergamo e Ufficio per la Pastorale scolastica della Diocesi di Bergamo, con il supporto della Consulta Provinciale e la collaborazione della Fondazione Teatro Donizetti, di Atalanta Bergamasca Calcio, Bergamo Basket 2014 e CSI Bergamo. L’iniziativa mette al centro il valore dello sport e del fair play come strumenti di educazione, sensibilizzazione e prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo.

La serata al Centro Congressi

Alle 20.15, nella Sala Oggioni del Centro Congressi Papa Giovanni XXIII – in viale Papa Giovanni XXII| a Bergamo – si terrà l’evento «L’armonia dello sport: perché solo insieme siamo musica!», destinato agli adulti interessati e sensibili al problema, in particolare a genitori, docenti, dirigenti scolastici, educatori. Apriranno il convegno il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi, Vincenzo Cubelli, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo, Daniela Noris direttore dell’Ufficio per la Pastorale scolastica della Diocesi di Bergamo e i tre dirigenti delle tre reti di contrasto al bullismo: Giovanni Vezzoli, Giosuè Panseri e Raffella Chiodini. Interverranno alla serata rappresentanti e giocatori di entrambe le squadre, esponenti del mondo sportivo ed accademico, che porteranno il loro contributo per favorire una riflessione del mondo degli adulti sul valore educativo dello sport. La responsabile Education della Fondazione Teatro Donizetti presenterà il flashmob realizzato la mattina del 7 febbraio stesso con gli studenti di classi terze di Istituti Secondari di I grado e del biennio di Istituti secondari di II grado, come manifestazione dell’impegno comune delle scuole di Bergamo e Provincia a contrastare il fenomeno. Per ragioni organizzative le iscrizioni verranno raccolte entro le ore 12.00 di lunedì 5 febbraio attraverso la compilazione del modulo al link https://forms.office.com/e/X4yKrxtJsX (che si trova anche sul sito della Provincia e sulla locandina). Le adesioni verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili; solo nel caso non sia possibile accettare l’iscrizione, verrà inviata comunicazione all’indirizzo email indicato nel form segnalato sopra.

Il flashmob

Il flashmob dal titolo «Attenzione, concentrazione, ritmo e…umanità», si svolgerà dalle oe 11 davanti all’entrata principale del Teatro Donizetti e coinvolgerà classi del terzo anno degli Istituti secondari di I grado e del biennio degli Istituti secondari di II grado. Riservato alle scuole come momento di manifestazione collettiva dell’impegno della provincia di Bergamo nel contrasto il fenomeno, si svolgerà sotto la regia di operatrici della Fondazione Teatro Donizetti. Saranno presenti all’evento esponenti e giocatori delle società sportive Bergamo Basket 2014 e Atalanta Bergamasca Calcio. Le classi che parteciperanno in presenza al flashmob avranno la possibilità di svolgere successivamente a scuola, grazie al finanziamento delle Reti che hanno come capofila l’Istituto Superiore «Belotti» di Bergamo e l’Istituto Comprensivo «Zonca» di Treviolo, un laboratorio di due ore tenuto da operatrici /educatrici della Fondazione Teatro Donizetti sul tema dell’essere gruppo, squadra, orchestra e sul ruolo che ciascuno può ricoprire all’interno.