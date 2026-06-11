Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Giovedì 11 Giugno 2026

Falsi investimenti nelle auto di lusso, blitz tra Bergamo e altre sei province - Foto e video

L’INDAGINE. L’operazione della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato di Bergamo. Nove persone raggiunte da misure cautelari. Secondo gli investigatori venivano promessi rendimenti mensili fino al 3% attraverso un presunto business legato al noleggio di vetture di alta gamma.

Lettura 1 min.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Falsi investimenti nelle auto di lusso, blitz tra Bergamo e altre sei province - Foto e video

Un presunto sistema criminale basato su falsi investimenti, società di comodo e movimentazioni di denaro anche verso l’estero è stato smantellato dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza di Bergamo. Nella mattinata di giovedì 11 giugno gli investigatori hanno eseguito nove misure cautelari nei confronti di persone residenti o domiciliate nelle province di Bergamo, Brescia, Firenze, Mantova, Lecco, Monza Brianza e Vibo Valentia.

Falsi investimenti nelle auto di lusso, blitz tra Bergamo e altre sei province - Foto e video
Falsi investimenti nelle auto di lusso, blitz tra Bergamo e altre sei province - Foto e video

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo, ha portato anche all’esecuzione di sequestri preventivi finalizzati alla confisca per oltre 1,6 milioni di euro. Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere, esercizio abusivo dell’attività di investimento, truffa, riciclaggio, autoriciclaggio e violazioni di natura tributaria.

. Video Falsi investimenti nelle auto di lusso, blitz tra Bergamo e altre sei province

Lo «schema Ponzi»

Secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra Mobile e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, il gruppo avrebbe operato attraverso una rete di società riconducibili a prestanome. Il meccanismo proposto alle vittime ricalcava il noto «schema Ponzi»: agli investitori venivano promessi rendimenti mensili tra il 2 e il 3 per cento grazie a un presunto business legato al sub-noleggio di auto di lusso.

. Video Falsi investimenti nelle auto di lusso, blitz tra Bergamo e altre sei province - Foto e video

I contratti facevano riferimento a fondi comuni di investimento, nonostante le società coinvolte non fossero autorizzate a svolgere attività di gestione del risparmio. Le somme raccolte sarebbero poi confluite su conti correnti intestati a società create ad hoc e alimentate da fatture per operazioni ritenute inesistenti. Il denaro sarebbe stato successivamente trasferito tra diverse società del gruppo e conti personali degli indagati, fino a raggiungere, in alcuni casi, rapporti bancari in Irlanda e Slovenia.

Falsi investimenti nelle auto di lusso, blitz tra Bergamo e altre sei province - Foto e video

Tra gli episodi ricostruiti dagli investigatori figura anche quello di una donna, erede di un ingente patrimonio, convinta ad affidare gran parte delle proprie risorse economiche per la realizzazione di una struttura destinata al ricovero di cani. Per accreditare il progetto, uno degli indagati l’avrebbe accompagnata da un notaio a Roma per costituire una società, appropriandosi poi dell’assegno destinato al capitale sociale.

Le pressioni alle vittime

Le indagini hanno inoltre documentato presunte pressioni e minacce nei confronti di alcune vittime. In un caso sarebbe stata organizzata una vera e propria spedizione punitiva culminata con il pestaggio di un uomo e la sottrazione di una Lamborghini. Nell’operazione sono stati impiegati oltre cento tra poliziotti e finanzieri, con il supporto di elicotteri e unità cinofile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Brescia
Firenze
Irlanda
Lecco
Mantova
Roma
Investimenti
Indagine
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità
Macroeconomia
Economia, affari e finanza
Lamborghini
Guardia di Finanza
Polizia di Stato