Federalberghi Bergamo si unisce alla class action contro Booking.com

L’accusa: limite alla concorrenza

Un limite alla concorrenza secondo gli albergatori, visto che questo cavillo vieta agli imprenditori di applicare delle strategie sui prezzi per attrarre i clienti senza passare dalla piattaforma: anche una sentenza della Corte di giustizia europea pronunciata a settembre 2024 ha riconosciuto tale prassi come un limite alla concorrenza.

Per questo, Federalberghi Bergamo ha chiamato a raccolta i propri associati per aderire (senza costi) alla class action: «In base ai principi generali del diritto europeo della concorrenza – spiega l’associazione -, gli alberghi italiani hanno il diritto di chiedere un risarcimento a Booking.com per le perdite finanziarie subite». In altri termini, il risarcimento si baserebbe sul «recupero» di una parte delle commissioni pagate dagli hotel a Booking nel corso degli ultimi vent’anni (da tanto è in vigore la clausola imposta dalla piattaforma), più gli interessi.