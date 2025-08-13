Ferragosto tra sole e temporali: ecco il meteo per il 15 agosto

Sole e caldo per il ponte di Ferragosto, ma attenzione ai temporali improvvisi: sono queste le previsioni per il 15 agosto ormai alle porte. «L’eccezionale ondata di caldo che sta interessando diversi Paesi dell’Europa centro-meridionale dovrebbe attenuarsi entro la metà della prossima settimana, lasciando spazio a correnti atlantiche più fresche, in arrivo anche sull’Italia a partire dalle regioni settentrionali» spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com .

Caldo record sull’Europa occidentale

«Sono giorni di caldo record tra Francia e Spagna, dove il rovente anticiclone subtropicale sta dando il meglio di sé con temperature decisamente anomale per il periodo – spiega Mazzoleni –. Centinaia di stazioni hanno registrato valori storici per il mese di agosto, con picchi fino a 45,5°C a Badajoz in Spagna e 43°C in Francia (valore raggiunto e superato per ben 3 giorni consecutivi). Il caldo si è fatto sentire anche in quota, con massime di 32,2°C a Navacerrada, a ben 1900 metri di altitudine. Superati i 43°C anche in Albania e 41°C in Grecia».

Ferragosto tra sole e temporali

«Il caldo si farà sentire anche nel ponte di Ferragosto su diverse zone della nostra Penisola – prosegue Mazzoleni – sebbene una blanda circolazione depressionaria in quota, stazionaria tra il Meridione e i Balcani, porterà con sé una certa instabilità». «In un contesto perlopiù soleggiato, nel corso dei pomeriggi si formeranno rovesci e temporali, localmente intensi, specie su Alpi e Appennino, con locali sconfinamenti sulle vicine pianure e coste. Già il 15 agosto l’instabilità interesserà Alpi, Prealpi centro-orientali, Appennino centro-meridionale e, in forma isolata, anche i rilievi delle isole maggiori, il Gargano, le Murge, il Salento occidentale e le zone interne laziali e campane. Sabato saranno ancora Alpi e Appennino centro-meridionale le aree più esposte, con fenomeni che, in maniera più diffusa, raggiungeranno anche il medio-basso versante tirrenico. Domenica, infine, rovesci e temporali si svilupperanno su tutto l’arco alpino e nelle zone interne del Centro-Sud, con estensioni locali anche alle pianure e alle coste, specie del medio-basso versante tirrenico».

Caldo intenso ma in lieve attenuazione

«Il gran caldo proseguirà a Ferragosto soprattutto al Centro-Nord, mentre al Sud le massime inizieranno lievemente a calare» aggiunge Mazzoleni. Sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, Sardegna compresa, e in Val Padana si potranno ancora toccare i 36/37°C, mentre al Sud i valori oscilleranno tra 28 e 32°C, con punte di 34°C su Tavoliere, Metapontino, Crotonese e Sicilia centro-meridionale. Sabato si attendono ancora picchi di 36/37°C su Val Padana, interne toscane, Tavoliere e Campidano. Domenica, invece, le massime supereranno i 35°C solo sulle aree interne tirreniche del Centro e in Sardegna.

Stop dell’anticiclone africano